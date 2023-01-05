Принц Гарри с Уильямом "умоляли" отца не жениться на Камилле

Принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что они с братом "умоляли" своего отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз. Об этом сообщает Mirror.

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Несмотря на все усилия издателя мемуаров принца Гарри, фрагменты книги "Запасной" утекли в сеть за несколько дней до глобального релиза. В одном из фрагментов своей книги младший сын короля Карла III рассказывает о своей первой встрече с Камиллой Паркер-Боулз. По словам Гарри, эта встреча была похожа на "ожидание укола", а когда они болтали о лошадях, он впервые задумался о том, не станет ли Камилла его "злой мачехой".