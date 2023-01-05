Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
59 минут назад

Принц Гарри рассказал, что они с Уильямом "умоляли" отца не жениться на Камилле

Газета.Ruиещё 12

Принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной", что они с братом "умоляли" своего отца не жениться на Камилле Паркер-Боулз. Об этом сообщает Mirror.

Принц Гарри с Уильямом "умоляли" отца не жениться на Камилле
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Несмотря на все усилия издателя мемуаров принца Гарри, фрагменты книги "Запасной" утекли в сеть за несколько дней до глобального релиза. В одном из фрагментов своей книги младший сын короля Карла III рассказывает о своей первой встрече с Камиллой Паркер-Боулз. По словам Гарри, эта встреча была похожа на "ожидание укола", а когда они болтали о лошадях, он впервые задумался о том, не станет ли Камилла его "злой мачехой".

Герцог Сассекский добавил, что они с Уильямом "одобряли" мачеху и готовы были принять ее в семью, но "умоляли" отца не жениться на Камилле. Фрагменты из мемуаров принца Гарри "Запасной" были опубликованы в британских СМИ после того, как журналисты The Sun обнаружили экземпляр книги в продаже в одном из испанских магазинов. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали откровения принца Гарри из его книги мемуаров.

Люди,принц Гарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители