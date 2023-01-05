Фанаты переживают за Дэвида Линча

Во время пандемии коронавируса в 2020 году Дэвид Линч, развлекаясь на карантине, начал записывать ежедневные прогнозы погоды, заодно рекомендуя своим поклонникам свои любимые песни. Первый похожий прогноз погоды он выпустил в 2005 году, но тогда традиция записи не стала ежедневной. Кроме того, он ежедневно публиковал ролики, в которых вытаскивал из банки мяч для пинг-понга с «цифрой дня».