Тилль Линдеманн из группы Rammstein отметил своё 60-летие

Тилль Линдеманн родился 4 января 1963 года. Его родители – писатель Вернер Линдеманн и журналистка Бригитта Хильдегард.

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Музыкант с самого детства полюбил писать стихи. Он даже не думал становиться певцом, ведь увлекался плаванием и даже собирался выступать на Олимпиаде 1980-х годов.

Повзрослев, Тилль стал барабанщиком в одной местной группе под названием First Arsch. Позже его друг – гитарист Рихарда Круспе – предложил Тиллю в 1993 году стать вокалистом в новом коллективе.

При этом группа стала быстро завоёвывать популярность в Германии. Также коллектив получил признание в США и других странах.

В 2001 году у группы Rammstein вышел третий студийный альбом Mutter. Пластинка принесла коллективу всемирную известность.

Альбом получил четвёртое место в рейтинге лучших индастриал-метал-альбомов по версии журнала Metal Hammer.

Также Тилль создал сольный проект Lindemann. В нём принимал участие шведский музыкант и продюсер Петер Тэгтгрен. Вместе они выпустили два альбома.

Тилль Линдеманн также снимался в боевике «Три Икса» и в комедии «Пингвин Винсент».