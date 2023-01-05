Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Названы пять миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год

Lenta.ru

Журнал Forbes назвал пятерку миллиардеров, состояние которых уменьшилось в общей сложности на 378 миллиардов долларов за 2022 год. Информация об этом появилась сайте издания.

Названы пять миллиардеров с самыми большими потерями за 2022 год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Возглавил список один из богатейших людей планеты, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск. Его состояние за минувший год уменьшилось более, чем на 100 миллиардов долларов.

Второе и третье места заняли владелец американской компании по продажам товаров и услуг Amazon Джефф Безос и глава корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг. По информации издания, их потери составили 85 и 77 миллиардов долларов соответственно.

Замкнули пятерку соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, каждый из которых потерял почти по 45 миллиардов долларов.

Люди,Илон Маск,Джефф Безос,Ларри Пейдж,Сергей Брин,Марк Цукерберг,Amazon,SpaceX,Google,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители