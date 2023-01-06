Принц Гарри признался в употреблении запрещенных веществ

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри рассказал в своей автобиографии Spare ("Запасной"), что в 17 лет употреблял запрещенные наркотические вещества. Об этом сообщает газета The Times.
По словам принца Гарри, летом 2002 года он впервые попробовал кокаин.
"Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок. По крайней мере в этом я тогда старался себя убедить", — написал принц.
В юношестве он хотел "почувствовать себя другим", но это не было весело и он не стал от употребления запрещенных веществ счастливее.
В одном из интервью принц Гарри уже рассказывал, что испытывал проблемы с алкоголем и запрещенными веществами после смерти матери.