Принц Гарри признался в употреблении запрещенных веществ

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри рассказал в своей автобиографии Spare ("Запасной"), что в 17 лет употреблял запрещенные наркотические вещества. Об этом сообщает газета The Times.

По словам принца Гарри, летом 2002 года он впервые попробовал кокаин.

"Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок. По крайней мере в этом я тогда старался себя убедить", — написал принц.

В юношестве он хотел "почувствовать себя другим", но это не было весело и он не стал от употребления запрещенных веществ счастливее.