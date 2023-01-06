Раскрыты последствия мемуаров принца Гарри для британской монархии

"Проблема в том, что король Карл III не является популярной персоной и его пребывание на посту монарха либо публикации, связанные с монархией в этот период времени, будут наносить колоссальный урон. Публика будет предъявлять претензии не к самому институту монархии, а к тем, кто его представляет. Британцы очень консервативны, они нуждаются в запасном пути. Когда все вокруг меняется, им нужен стабильный институт в лице монархии".