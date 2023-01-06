Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты последствия мемуаров принца Гарри для британской монархии

Мария Иглина

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина заявила, что мемуары Spare («Запасной») принца Гарри могут стать ударом по отдельным членам королевской семьи. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Раскрыты последствия мемуаров принца Гарри для британской монархии
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В мемуарах принца Гарри, которые поступят в продажу 10 января, рассказывается о его первом сексуальном опыте, употреблении запрещенных веществ, службе в Афганистане и не только.

57-летняя актриса раскрыла интимные секреты принца Гарри

Так, в первую очередь, Еремина отметила значимость времени публикации мемуаров, поскольку недавно вошедший на престол король Карл III не стал фаворитом подданных:

"Проблема в том, что король Карл III не является популярной персоной и его пребывание на посту монарха либо публикации, связанные с монархией в этот период времени, будут наносить колоссальный урон. Публика будет предъявлять претензии не к самому институту монархии, а к тем, кто его представляет. Британцы очень консервативны, они нуждаются в запасном пути. Когда все вокруг меняется, им нужен стабильный институт в лице монархии".

Кроме этого, в опубликованном The Telegraph, Гарри рассказал, что во время военной службы в Афганистане он убил 25 человек. Принц признался, что не гордится этим.

И еще в одном отрывке говорится, что герцог Сассекский лишился девственности с пожилой женщиной и дрался с с братом принцем Уильямом из-за своей супруги Меган Маркл.

Ранее принц Гарри признался в употреблении запрещенных веществ.

Люди,принц Гарри,принц Уильям,Наталья Еремина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители