Раскрыты последствия мемуаров принца Гарри для британской монархии

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина заявила, что мемуары Spare («Запасной») принца Гарри могут стать ударом по отдельным членам королевской семьи. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".
В мемуарах принца Гарри, которые поступят в продажу 10 января, рассказывается о его первом сексуальном опыте, употреблении запрещенных веществ, службе в Афганистане и не только.
Так, в первую очередь, Еремина отметила значимость времени публикации мемуаров, поскольку недавно вошедший на престол король Карл III не стал фаворитом подданных:
"Проблема в том, что король Карл III не является популярной персоной и его пребывание на посту монарха либо публикации, связанные с монархией в этот период времени, будут наносить колоссальный урон. Публика будет предъявлять претензии не к самому институту монархии, а к тем, кто его представляет. Британцы очень консервативны, они нуждаются в запасном пути. Когда все вокруг меняется, им нужен стабильный институт в лице монархии".
Кроме этого, в опубликованном The Telegraph, Гарри рассказал, что во время военной службы в Афганистане он убил 25 человек. Принц признался, что не гордится этим.
И еще в одном отрывке говорится, что герцог Сассекский лишился девственности с пожилой женщиной и дрался с с братом принцем Уильямом из-за своей супруги Меган Маркл.