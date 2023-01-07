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1 час назад

Умер сотрудничавший с Земфирой и «Арией» продюсер

Lenta.ruиещё 1

Умер сотрудничавший с певицей Земфирой и группой «Ария» российский продюсер и звукорежиссер Владимир Овчинников. Об этом сообщил коллектив «Ундервуд» на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Умер сотрудничавший с Земфирой и «Арией» продюсер
Фото: vovchin.ruvovchin.ru

В публикации отмечается, что Овчинников в последние годы боролся с заболеванием крови, однако не прерывал свою музыкальную деятельность. Последний концерт, где он выступил в качестве звукорежиссера, состоялся неделю назад. «Ушел из жизни Владимир Николаевич Овчинников — человек, известный каждому представителю российского музыкального мира, звукорежиссер, имеющий огромное значение в современной музыке, великий практик, созидатель и педагог. (...) Три четверти студийной работы Владимира Николаевича — это треки артистов русского рока, его концертные клиенты — "звезды первого эшелона"» — говорится в посте группы.

Продюсер сотрудничал в том числе с такими звездами, как «Маша и медведи», «Мумий Тролль», «Любэ», «Звери», «Ночные снайперы», а также с Григорием Лепсом, Олегом Митяевым и Гариком Сукачевым.

Кроме того, Овчинников более 10 лет возглавлял кафедру звукорежиссуры ГИТИСа, записывал музыку для японских мультипликаторов и сводил ее для художественных фильмов и компьютерных игр фирмы Sony.

Люди,Олег Митяев,Владимир Овчинников,Гарик Сукачев,Григорий Лепс,
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