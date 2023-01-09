Кто родился 9 января

Раиса Васильевна Кармазина (72 года), председатель Счетной комиссии Государственной Думы. Являлась начальником Норильского отделения Красноярского филиала Госбанка СССР. Неоднократно избиралась депутатом Законодательного собрания Красноярского края, возглавляла постоянную комиссию по финансам, бюджету и налоговой политике. Избиралась депутатом Государственной Думы IV-VII созывов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вячеслав Юрьевич Логинов (44 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Являлся советником председателя Законодательного Собрания Амурской области, заместителем руководителя, руководителем аппарата парламента области. Преподавал в Дальневосточном государственном аграрном университете.

Видео дня

Избирался депутатом Законодательного Собрания Амурской области, в 2019 — 2021 годах возглавлял региональный парламент.

Алексей Борисович Веллер (57 лет), член Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Работал в строительной отрасли. Неоднократно избирался депутатом Совета депутатов г. Мурманска, являлся его председателем. Занимал пост главы муниципального образования город Мурманск.

В этот день также родились:

Михаил Альбертович Мурашко (56 лет), министр здравоохранения Российской Федерации. Работал в Коми республиканской больнице, в Коми республиканском перинатальном центре. Возглавлял министерство здравоохранения республики. Занимал должности заместителя руководителя, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

В январе 2020 года указом Президента РФ Михаил Мурашко был назначен министром здравоохранения РФ.

Олег Сергеевич Мальгинов (66 лет), Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Узбекистане. Занимал должности заместителя директора Департамента по правам человека МИД РФ, старшего советника Постоянного представительства России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, заместителя директора Департамента по международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России. Являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Бангладеш и Румынии. Возглавлял департаменты по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, а также по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ