История семьи Шумихиных, ковавших Победу на фронте и в тылу

«Великая Отечественная война коснулась моей семьи, как и многих семей нашей страны. Моя прабабушка – Таисия Сергеевна Шумихина – осталась единственной свидетельницей войны среди родных мне людей», – начинает конкурсное сочинение ученица школы № 17 ст. Выселки Дарья Ахтямова.

Фото: Власть Советов Власть Советов

В своей работе победительница муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (2022 год) рассказала о представителях рода Шумихиных, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу.

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Песни военного времени

Великая Отечественная война коснулась моей семьи, как и многих семей нашей страны. Моя прабабушка Таисия Сергеевна Шумихина осталась единственной свидетельницей войны среди родных мне людей. Таисия Сергеевна родилась в Кировской области в деревне Шумихино в 1930 году. В семье было пять детей, Таисия была младшей. Когда началась война, было принято решение, что она будет жить у председателя колхоза, где было безопаснее, помогая по домашним делам, играя с детьми.

Прабабушке было страшно и больно от осознания ужасов войны, каждую ночь она думала о семье и надеялась на лучшее. Безусловно, маленькая Таисия жила в более-менее хороших условиях, если сравнивать с другими детьми (у неё было жильё, она получала еду, тепло), но даже эта, как может показаться, спокойная обстановка невыносима в реалиях войны. Каждый день все жили в страхе, что на их деревню нападут, сбросят бомбу, что в один момент можно не открыть глаза. Таисия думала о братьях, которые ушли на фронт, о сестре, работавшей на заводе целыми сутками. А утром помогала печь хлеб, убирала в доме, готовила и работала нянькой, надеясь на скорейшее окончание войны.

Прабабушка всегда была весёлой и жизнерадостной, поэтому старалась, чтобы малыши, которые жили у председателя колхоза, не думали о плохом. Для этого она в свободное время пела, устраивала концерты, но чаще всего, укладывая малышей спать, рассказывала сказки и пела колыбельные. В детстве прабабушка Тая рассказывала мне о жизни у председателя колхоза и исполняла песни, которые слышали те дети.

Сёстры стояли друг за друга

Сестра Таисии Татьяна Сергеевна Шумихина была старше её на три года. Она умерла несколько лет назад. На момент начала войны Татьяне едва исполнилось 14 лет. Она начала трудиться на заводе. Будучи невысокой девушкой, Татьяна вставала на ящики и работала не покладая рук. Завод изготавливал канаты и верёвки. Постоянная работа с этим грубым материалом не просто оставляла мозоли и раны, но и сдирала руки в кровь, а на следующий день нужно вновь приниматься за трудную работу, сцепив зубы, сдерживая слёзы от боли. Часто работницы оставались ночевать на заводе из-за нехватки сил. Иногда, когда работы по дому у Таисии было мало, младшая помогала старшей, чтобы мозоли и раны зажили хоть немного. Татьяна всегда делилась своим хлебом с сестрой и обнимала, шепча, что всё наладится. Они обе верили в победу СССР, ведь на фронте воевали их братья. Часто случалось, что подростки падали в обморок от недоедания и переутомления. Такая ситуация была с Татьяной. В тот день Таисия пришла снова помочь сестре, но к середине рабочего дня Татьяна почувствовала недомогание, а позже потеряла сознание на несколько секунд. С тех пор Таисия каждый раз, когда приходила на завод, отдавала часть своего хлеба, хотя раньше всё было наоборот. Война воспитывала и закаляла детей, используя ужасные методы. Многие так и не смогли оправиться от тяжелейших событий, но мои прабабушки выжили, а позже создали семьи. Но не всем моих родственников довелось встретить день долгожданной Победы.

Три брата на фронте

Мой прадедушка Леонид Сергеевич Шумихин родился в 1923 году. Он был младшим из сыновей. О нём мне, к сожалению, известно меньше всего. Леонида призвали в армию в 1942 году. Смерть его настигла в 41-м отдельном батальоне механизации железнодорожных работ, в котором он служил повозочным. Убили Леонида 16 декабря 1943 года на Украине в городе Ворожба, где он и был похоронен в братской могиле.

Прабабушка рассказывала, что Леонид был смел и бесстрашен. Когда родные получили извещение о смерти, то долго не могли поверить и надеялись, что это ошибка. К сожалению, ошибкой это не оказалось.

Средним сыном в семье был Николай Сергеевич Шумихин, родившийся в 1923 году. Его призвали в армию 6 февраля 1942 года, он попал в 286 гвардейский зенитный артиллерийский полк. Николай Шумихин сражался в Курской битве. Вместе с полком освобождал территорию СССР, европейские страны. Прадедушка Коля не любил говорить о войне, не хотел вспоминать те ужасы, которые творились на фронте. Но иногда, всё же, рассказывал военные истории. Николай Сергеевич Шумихин был артиллеристом, освобождал территорию СССР и европейских стран.

Будучи наводчиком артиллерийского полка, гвардии младший сержант Шумихин остался на поле боя один. Все его товарищи погибли, и он отбивался от вражеского наступления так долго, как только мог. В конце концов, ему пришлось оставить свои позиции, но отступив, артиллерист забрал с собой орудие.

В мае 1944 года прадед был награжден медалью «За отвагу». В январе 1945 года Николая Сергеевича наградили Орденом Славы III степени, в мае – Орденом Отечественной войны II степени. После Победы Николай ещё год был в Кёнигсберге и в 1946 году вернулся домой.

Старший сын Василий Сергеевич Шумихин, 1919 года рождения, на фронт попал зимой 1942 года. Как и брат Николай, об участии в войне он распространяться не любил. Но, когда вспоминал, упоминал лишь, как трудно было переживать потери товарищей. «Тяжело было не думать о вас», – говорил Василий родным. Василий участвовал в Хингано-Мукденской операции против японской армии. Был награжден Орденом Отечественной войны II степени. К сожалению, о нём мне также известно не слишком много.

Моя семья пережила много горя и несчастий во время Великой Отечественной войны. Моё сочинение – это дань уважениям моим героическим родственникам. Пусть имена моих прадедов и прабабушек останутся в истории и будут известны будущим поколениям жителей страны.

Ученица школы № 17 ст. Выселки Дарья Ахтямова: