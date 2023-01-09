Мохаммад Сидик Афган — легендарный математик и философ. Он разработал формулу, позволяющую прогнозировать будущее. Ученого прозвали «Нострадамусом XXI века» после того, как сбылись несколько его громких предсказаний. Афган заявил о грядущем развале Советского Союза еще за два года до события, предрек обрушение башен-близнецов в Америке и Евромайдан на Украине.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Биография Мохаммада Сидик Афгана

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Детство и юность

Сидик Афган появился на свет в 1958 году в зажиточной именитой семье. Мальчик с детства питал страсть к точным наукам. Сразу после окончания Кабульского лицея девятнадцатилетний гений стал преподавать любимые предметы. После прошел военную службу и продолжил обучать студентов. Путь нескончаемого саморазвития привел юношу в Советский Союз: там он учился в университетах Липецка и Ленинграда, изучал точные науки и историю народов СССР и мира.

Среди достижений гения открытие формулы для решения обратного бинома Ньютона, победы в интеллектуальных битвах с вычислительными машинами — он поразил научное сообщество способностью в уме совершать сложнейшие математические операции.

На Всемирном конкурсе математиков он представил научное исследование, которое признали значимым прорывом в области теоретической алгебры. Интеллект Афгана признан достоянием всего человечества и защищается ЮНЕСКО.

Личная жизнь

Мохаммад не открывает общественности детали личной жизни, но известно, что он женат на женщине из Афганистана. По словам его коллеги, Афган использовал свою формулу, чтобы найти супругу. Первое время пара жила в Москве, позже им пришлось покинуть Россию. По некоторым данным, сейчас большую часть времени семья живет в Турции.

Авторская методика анализа и предсказания

Сидик Афган разработал сложнейший метод вычисления даты и вероятности любого события в жизни определенного человека или истории городов, стран, народов. Результативность его формулы получила подтверждение среди именитых представителей науки. После этого к математику посыпались обращения от знаменитостей и государственных деятелей.

Предсказания Мохаммада Сидик Афгана

Ученый объясняет, что судьбы людей он может просчитать со стопроцентной точностью, в случае с государствами может быть погрешность в 20–30 процентов, события в мире прогнозируются с точностью в 50–60 процентов.

Мохаммад Сидик о больших потрясениях и терактах

развал Советского Союза,путч в августе 1991 года,

атака террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке,

Евромайдан на Украине в 2014 году,

избрание президентом США Барака Обамы. Сидик Афган не раз предрекал события, о которых, казалось бы, невозможно знать заранее. Среди них:

Мохаммад Сидик об СССР

Прогнозист заверил, что СССР исчез не навсегда: в скором времени он начнет возрождаться. Основа этому процессу уже заложена Россией в 2022 году, а к 2025 году восстановление Союза завершится. Большую роль в этом процессе сыграет украинский город Чернигов, влияние которого на мировую историю до 2065 года будет только расти.

Мохаммад Сидик о США

Решающий 2025 год грозит Америке, согласно расчетам Афгана, распадом. Выборы президента расколют общество, придут кардинальные перемены. Не исключена гражданская война, которая развалит Штаты. После история приведет к улучшению российско-американских отношений. Между странами наступят мир и согласие, все распри останутся в прошлом.

Мохаммад Сидик об Афганистане

Ученый высказывался и о войне на своей родине — Афганистане. По его словам, армия Соединенных Штатов Америки, прикрывшись борьбой с терроризмом, просто разграбила природные ресурсы страны. А руководило ей тайное масонское общество, некий «дьявольский комитет», ответственный за все зло в мире.

Мохаммад Сидик о правлении Путина

Предсказатель уверен, что нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин — не случайный человек в истории. Афган назвал его не только выдающимся политиком и управленцем, но и гением. Его миссия — удержать Россию на намеченном курсе: без него и само существование России как государства не было бы возможным. Формула математика показала, что дата рождения Путина в точности соответствует дате рождения человека, который должен был управлять Россией. Афган знал ее намного раньше объявления имени преемника Борисом Ельциным.

Мохаммад Сидик о будущем России