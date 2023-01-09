Принца Гарри не пригласили попрощаться с Елизаветой II вместе с семьей

Принц Гарри утверждает, что его не пригласили на рейс, которым другие члены королевской семьи добирались до замка Балморал в Шотландии в день смерти королевы Елизаветы II. Герцог Сассекский обсудил эту тему с журналистом Андерсоном Купером в программе "60 минут". Об этом пишет People.
Принц Гарри и Меган Маркл находились в Европе с серией благотворительных визитов, когда 8 сентября 2022 года врачи королевы объявили, что "обеспокоены" состоянием ее здоровья. Герцог Сассекский сказал, что он пытался связаться с принцем Уильямом по поводу его планов на поездку в Балморал, но в итоге полетел один.
"Я спросил своего брата: "Какие у тебя планы? Как вы с Кейт [Миддлтон] туда добираетесь?". А потом через пару часов все члены семьи, живущие в районе Виндзора и Аскота, вместе прыгнули в самолет на 12, 14 или может быть 16 мест", - сказал Гарри. "Вас не пригласили на этот самолет?" - спросил Купер. "Я не был приглашен", - ответил Гарри.
К тому времени, как он добрался до Балморала, королева умерла. Герцог Сассекский вспомнил, что в тот день в Балморале его встретила тетя, вероятно, принцесса Анна.
"Она спросила меня, хочу ли я ее [королеву] видеть. Я думал об этом около пяти секунд, размышляя: "Хорошая ли это идея?". И я сказал себе: "Знаешь что? Ты можешь это сделать. Тебе нужно попрощаться". Так что я поднялся наверх, снял пиджак, вошел и просто провел с ней некоторое время наедине", - сказал принц Гарри.