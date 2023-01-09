Принца Гарри не пригласили попрощаться с Елизаветой II вместе с семьей

"Она спросила меня, хочу ли я ее [королеву] видеть. Я думал об этом около пяти секунд, размышляя: "Хорошая ли это идея?". И я сказал себе: "Знаешь что? Ты можешь это сделать. Тебе нужно попрощаться". Так что я поднялся наверх, снял пиджак, вошел и просто провел с ней некоторое время наедине", - сказал принц Гарри.