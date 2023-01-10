Какой принцесса Диана была в школьные годы

«Детство Чарльза и Дианы проходило в разных условиях. Несмотря на то, что оба были отправлены на обучение в закрытые учебные заведения вдали от дома, что им обоим очень не нравилось, реагировали на возникшие сложности будущие супруги очень по-разному», – пишет Marie Claire.