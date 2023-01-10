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1 час назад

Какой принцесса Диана была в школьные годы

РИА "ФедералПресс"

Принцесса Диана всегда славилась своим бунтарским характером. Оказалось, своеволие она начала проявлять еще в школе.

Какой принцесса Диана была в школьные годы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Детство Чарльза и Дианы проходило в разных условиях. Несмотря на то, что оба были отправлены на обучение в закрытые учебные заведения вдали от дома, что им обоим очень не нравилось, реагировали на возникшие сложности будущие супруги очень по-разному», – пишет Marie Claire.

В отличие от принца Уэльского, Диана быстро забросала родителей просьбами забрать ее домой. Они согласились уже после одного семестра, и, возможно, поэтому ей в дальнейшем не хватало дисциплины.

Когда Диана дважды провалила экзамены в Англии, родители отправили ее в пансион для девушек в Швейцарии.

У нее были трудности с языком, атмосфера сделала ее робкой, и в результате родители забрали ее и оттуда.

Люди,Чарльз Виндзор,
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