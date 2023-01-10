Какой принцесса Диана была в школьные годы

Принцесса Диана всегда славилась своим бунтарским характером. Оказалось, своеволие она начала проявлять еще в школе.
«Детство Чарльза и Дианы проходило в разных условиях. Несмотря на то, что оба были отправлены на обучение в закрытые учебные заведения вдали от дома, что им обоим очень не нравилось, реагировали на возникшие сложности будущие супруги очень по-разному», – пишет Marie Claire.
В отличие от принца Уэльского, Диана быстро забросала родителей просьбами забрать ее домой. Они согласились уже после одного семестра, и, возможно, поэтому ей в дальнейшем не хватало дисциплины.
Когда Диана дважды провалила экзамены в Англии, родители отправили ее в пансион для девушек в Швейцарии.
У нее были трудности с языком, атмосфера сделала ее робкой, и в результате родители забрали ее и оттуда.