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1 час назад

Умер лауреат Пулитцеровской премии и поэт Чарльз Симик

Lenta.ruиещё 1

На 85-м году жизни скончался американский поэт сербского происхождения и лауреат Пулитцеровской премии Чарльз Симик. Об этом сообщает New York Post.

Умер лауреат Пулитцеровской премии и поэт Чарльз Симик
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О смерти автора сообщил исполнительный редактор американского издательства Alfred A. Knopf Дэн Халперн в понедельник, 9 января. Причина смерти поэта не раскрывается.

Чарльз Симик родился 9 мая 1938 года в Югославии. В возрасте 16 лет вместе с матерью эмигрировал в США. Через пять лет после переезда автор опубликовал свое первое стихотворение в журнале The Chicago Review.

Наряду с написанием произведений, Симик занимался созданием философских эссе и переводил стихотворения сербских авторов.

В 1990 году стал лауреатом Пулитцеровской премии, а в 2007 году удостоился звания поэт-лауреат США.

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