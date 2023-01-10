«Красный граф», придумавший Буратино

Сегодня 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого. Его эмиграция из революционной России и возвращение стали основой трилогии «Хождение по мукам».

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Алексей Толстой работал во многих жанрах. Он посвятил несколько томов Руси Петровской эпохи, подарил советской детворе озорного неунывающего Буратино и стал основателем отечественной научной фантастики, написав «Аэлиту» и «Гиперболоид инженера Гарина». Творческий путь писателя – в материале корреспондента «МИР 24» Алексея Жидких.

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Посмертная маска Пушкина, прижизненная маска Петра Первого, рядом портрет императора. Где бы ни жил Алексей Толстой, эти, как и многие другие любимые вещи, он всегда размещал у себя в кабинете. Обстановка здесь всегда оставалась неизменной. Это нужно было для работы.

Писал Алексей Толстой всегда стоя за конторкой, здесь он набрасывал текст пером. Затем с этим самым листком он переходил к столу, где выстукивал написанное от руки на машинке. Работал всегда по утрам и считал, что в день должен написать не менее двух страниц.

Первую часть трилогии «Хождение по мукам» – роман «Сестры» – Толстой написал еще в эмиграции. После Октябрьской революции, спасаясь то ли от голода, то ли от террора, писатель бежал в Париж. Но, очевидно, слишком любил Россию, и она ему нужна была любая. В начале 20-х годов, совершив кратковременную поездку в СССР и встретив неожиданно теплый прием, он решил вернуться навсегда. Это, конечно, было очень большим риском, но в итоге оправданным. Толстой стал крупным советским писателем, вторым после Горького. А когда тот умер – первым. Чтобы издать «Сестер», Толстому пришлось переделать роман, как того требовали советские реалии.

«Не один раз редактировал писатель и «Петра Первого». В романе заметны параллели между Петром и Сталиным, оба они строители нового государства», – рассказала руководитель группы полного собрания сочинений А.Н. Толстого Галина Воронцова.

Толстой написал лучший роман о петровской эпохе. Даже взыскательный Иван Бунин, который своего приятеля недолюбливал, прочитав «Петра Первого», отправил автору из-за границы восторженную телеграмму.

«Алешка, третий Толстой! Хоть ты, конечно, и сволочь, но талантливый писатель. Продолжай в том же духе!», – написал Бунин.

Толстой жил в советской России и в самом деле как граф или барин. Имел три машины, прислугу, роскошную дачу в Барвихе. Его называли «красным графом», эпикурейцем, «советским Гаргантюа» – писатель любил широкие застолья. Толстой жил на широкую ногу, но при этом многим помогал, а литературная работа была его физической потребностью.

Когда началась Великая Отечественная война, Толстой много писал для фронта. Знаменитый лозунг «За Родину, за Сталина» придумал именно он. Писатель умел возбудить и любовь к своей стране, и ненависть к врагу. Но Победу так и не увидел, умер от рака 23 февраля 45-го года. В тот день по всей стране был объявлен траур.