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1 час назад

Карла Бруни сравнила Меган Маркл с "развалившей" The Beatles женой Джона Леннона

Газета.Ru

Бывшая первая леди Франции, модель и певица Карла Бруни сравнила Меган Маркл с Йоко Оно — женой основателя группы The Beatles Джона Леннона. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети.

Бруни сравнила Меган Маркл с женой Джона Леннона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Супруга бывшего президента Франции Николя Саркози "потроллила" герцогиню Сассекскую на фоне набирающего обороты скандала вокруг мемуаров принца Гарри.

Карла Бруни выложила на своей странице в социальных сетях мем — фотографию принца Гарри и Меган Маркл, лицо которой заменено лицом Йоко Оно. Тем самым модель намекнула на сходство Меган и Йоко: одну винят в сеянии вражды в британской королевской семье, вторую — в развале группы The Beatles.

В подписи к публикации Карла Бруни процитировала написанную Джоном Ленноном песню "All You Need Is Love" ("Все, что тебе нужно — это любовь").

Мнения подписчиков разделились. Одни нашли мем смешным, другие сочли выходку Карлы Бруни недостойной бывшей первой леди Франции.

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