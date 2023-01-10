Принц Гарри вступился за обвиненную в расизме 83-летнюю фрейлину

В интервью телеканалу ITV принц Гарри вступился за 83-летнюю фрейлину Сьюзан Хасси, которой пришлось подать в отставку из-за обвинений в расизме. Текст интервью приводит сайт Wales Online.

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Гарри полагает, что в словах Хасси не было расистского подтекста, и во всем виновата британская пресса, раздувшая из них скандал, который затем подхватили пользователи в интернете.

Принц высказал надежду, что Хасси и вторая участница конфликта, глава благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани, получат шанс встретиться и помириться.

Поводом для скандала стал разговор Хасси и Фулани на приеме в Букингемском дворце. По утверждению Фулани, фрейлина обратила внимание на темный цвет ее кожи и стала выяснять, откуда она родом. Та ответила, что родилась и выросла в Великобритании, но Хасси не отставала. В итоге Фулани пришлось рассказать, что ее родители приехали в Великобританию из стран Карибского бассейна.

Когда сообщения об инциденте попали в прессу, Букингемский дворец выступил с заявлением, в котором выразил глубокое сожаление о случившемся. После этого Хасси пришлось подать в отставку. В свою очередь, Фулани подверглась травле в интернете и приостановила деятельность своей благотворительной организации.