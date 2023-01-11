Где живет самый необычный народ на Земле

Представители племени пираха живут в бразильских джунглях, в долине реки Мэйки. Они существуют благодаря охоте и собирательству и активно сопротивляются внедрению в «социум». А все потому, что у пираха свои правила жизни и свои представления о мире.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В первую очередь исследователи обращают внимание на тот факт, что представители племени пираха почти не спят. Об этом факте в частности упоминает в своей книге «Не спи – кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей» американский лингвист Дэниел Эверетт, который посвятил много лет изучению быта пираха и даже жил среди туземцев. По словам Эверетта, пираха спят урывками от 15 минут до двух часов вне зависимости от времени суток. Именно поэтому американец порой не мог сомкнуть глаз: всю ночь в селении стоял гул голосов.

Видео дня

По предположениям Дэниела Эверетта, пираха выработали такую систему сна для того, чтобы всегда быть начеку: в джунглях много диких животных, от которых не приходится ожидать ничего хорошего. Пираха пусть и полушутя, но перед сном предупредили Эверетта о том, чтобы тот громко не храпел. «А то ягуар подумает, что ты свинья, и съест тебя» — смеялись туземцы. К слову, пираха считают сновидения не менее реальными, чем явь. Подобные взгляды связаны со следующей особенностью восприятия пираха окружающего мира.

Дело в том, что, если верить Сергею Зелинскому, автору издания «Информационно-психологическое воздействие на массовое сознание», пираха запрещено говорить о том, что не является частью их собственного опыта. Иными словами они верят только собственным глазам и ушам. Именно по этой причине сновидения для них и реальны. Поэтому же пираха и не захотели слушать про Иисуса Христа: туземцы просто заявили о том, что они никогда его не видели. Аналогичного мнения представители племени придерживаются и в отношении христианских ада и рая.