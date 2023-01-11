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3 часа назад

Принцесса Диана незадолго до гибели получила предложение сняться в сиквеле «Телохранителя»

Слово и Дело

Принцесса Диана незадолго до своей гибели думала начать карьеру в кино. Ей даже предложили сняться в сиквеле известного фильма.

Принцессе Диане перед гибелью предложили сняться в сиквеле «Телохранителя»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Тренер принцессы по постановке голоса Стюарт Пирс рассказал о планах Дианы попробовать свои силы в кинематографе. По его словам, королева людских сердец даже получила предложение сняться во второй части «Телохранителя».

«Я помню, как она рассказывала об этом предложении Кевина Костнера. Но она хотела все же быть человеком за камерой, а не перед ней», — поделился Пирс.

Он уверен, что принцесса Уэльская добилась бы в кино больших успехов, если бы не ее гибель, пишет Mirror.

Сам Костнер в интервью PeopleTV говорил о желании Дианы участвовать в продолжении популярного фильма. Правда, первая жена короля Великобритании переживала из-за возможной сцены с поцелуем.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Ей было 36 лет.

Люди,Стюарт Пирс,Кевин Костнер,
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