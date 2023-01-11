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1 час назад

Россияне назвали главных писателей 2022 года

Lenta.ruиещё 2

Россияне назвали главных писателей 2022 года. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше всего голосов получили Захар Прилепин, Александр Пушкин и Виктор Пелевин.

Россияне назвали главных писателей 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что три четверти опрошенных россиян (75 процентов) затруднились назвать лучшего писателя 2022 года. Четыре процента проголосовавших отметили Прилепина, а еще по два процента голосов получили Пушкин и Пелевин.

Исследователи добавили, что на протяжении 11 лет, с 2006 по 2018 год, лучшей писательницей признавалась Дарья Донцова. В 2011-м автор разделила первое место с Борисом Акуниным, в 2017-м — с Борисом Акуниным и Захаром Прилепиным, а в 2018-м — с Захаром Прилепиным и Александром Пушкиным.

Ранее россияне назвали лучших певцов 2022 года. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше всего голосов получили российские исполнители Олег Газманов и Полина Гагарина.

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