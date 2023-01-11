Принц Гарри заявил, что был бы ближе с братом, если бы не смерть матери

Принц Гарри считает, что его проблемные отношения со старшим братом не дошли бы до пика, если бы их мама принцесса Диана была жива. Об этом пишет New York Post.
Герцог Сассекский выступил с таким заявлением в эфире «Позднего шоу со Стивеном Колбертом», когда ведущий расспрашивал его об испорченных отношениях с принцем Уильямом.
«Если бы ваша мать была жива, вы когда-нибудь думали о том, как она могла бы справиться с этим моментом?» — спросил Колберт, также упоминая ссору между братьями в 2019 году, которая дошла до драки.
«Мы бы не дошли до этого момента. Невозможно сказать, где бы мы были сейчас, где бы сейчас были эти отношения, но не может быть, чтобы расстояние между мной и моим братом было таким же», — ответил Гарри.
В мемуарах «Запасной» принц Гарри написал, что Уильям толкнул его, и он упал на собачью миску в Ноттингемском коттедже в 2019 году. Герцог Сассекский сказал, что его отношения с братом были обречены с рождения, так как Уильям был настроен стать наследником, а он получал мало внимания как запасной вариант.