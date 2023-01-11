Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Принц Гарри заявил, что был бы ближе с принцем Уильямом, если бы мама была жива

Газета.Ru

Принц Гарри считает, что его проблемные отношения со старшим братом не дошли бы до пика, если бы их мама принцесса Диана была жива. Об этом пишет New York Post.

Принц Гарри заявил, что был бы ближе с братом, если бы не смерть матери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Герцог Сассекский выступил с таким заявлением в эфире «Позднего шоу со Стивеном Колбертом», когда ведущий расспрашивал его об испорченных отношениях с принцем Уильямом.

«Если бы ваша мать была жива, вы когда-нибудь думали о том, как она могла бы справиться с этим моментом?» — спросил Колберт, также упоминая ссору между братьями в 2019 году, которая дошла до драки.

«Мы бы не дошли до этого момента. Невозможно сказать, где бы мы были сейчас, где бы сейчас были эти отношения, но не может быть, чтобы расстояние между мной и моим братом было таким же», — ответил Гарри.

В мемуарах «Запасной» принц Гарри написал, что Уильям толкнул его, и он упал на собачью миску в Ноттингемском коттедже в 2019 году. Герцог Сассекский сказал, что его отношения с братом были обречены с рождения, так как Уильям был настроен стать наследником, а он получал мало внимания как запасной вариант.

Люди,Стивен Колберт,принц Гарри,принц Уильям,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители