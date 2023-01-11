«Краш», «форсить», «ситуация сюр»: как общаются зумеры в 2023 году

У зумеров и поколения «альфа» (14 25 лет) самыми популярными сленговыми словами являются «форсить» (так говорят 64% опрошенных) и «краш» (63%). Больше половины (57%) опрошенных используют выражение POV (point of view) в значении «точка зрения». Каждый второй респондент считает, что зумеров можно распознать по особому сленгу, выяснили в «Дзене». Результаты исследования имеются в распоряжении Sostav.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Сленг

Видео дня

К популярному у молодых россиян сленгу также можно отнести слова: «краш», «муд» или «гостинг». 21% опрошенных считают, что могут определить зумера в интернете по особым эмодзи (например, ). 19% рассказали, что представителей поколения в общении выдают фразы из соцсетей — POV, main character и другие.

Половина (51%) представителей зумеров и альфа постоянно встречает эмодзи и англоязычный сленг в интернете. 28% опрошенных замечает сленг и эмодзи в сети каждую неделю. Только 11% респондентов почти никогда не сталкиваются с ними. 85% участников опроса считают, что миллениалы (родившиеся в период с 1981 по 1996 год), частично понимают зумерский сленг. При этом 15% уверены, что это поколение совсем не понимает новый язык интернет-культуры.

18% респондентов используют слово «стэнить» в значении «быть фанатом кого-либо/чего-либо». 16% из опрошенных зумеров и альфа используют выражение «симп» в значении «человек, который слишком старается привлечь внимание». В топ любимых сленговых слов, указанных самими респондентами, попали «треш», «свэг» и «чилл»/«чилить».

Среди популярных фраз из соцсетей опрошенные назвали такие: man/woman moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside. Часто используют и выражения из популярных видео: «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».

Эмодзи

Зумеры и альфа используют нестандартные сочетания эмодзи. Так, эмодзи плача как выражение любых сильных чувств использует половина опрошенных. 46% респондентов ставят клоуна для обозначения глупого или необдуманного действия или поступка. 22% опрошенных добавляют смайлик с глазами как знак интереса к сообщениям.

40% зумеров ставят для обозначения просьбы, а 10% респондентов используют сочетание эмодзи ️ ️ для выражения шока и удивления. Среди популярных эмодзи также череп ️ — 15% россиян отправляют его вместо смеющегося смайла .

42% респондентов использует в среднем от одного до пяти эмодзи в день. 28% опрошенных в день ставит 6 10 эмодзи в чатах, ещё 12% используют 11 15 эмодзи. 18% опрошенных признались, что используют более 15 эмодзи в день в переписке.

Часто эмодзи используют в переписке для усиления эмоций. 36% россиян добавляют больше трёх смайликов в одном сообщении для большей эмоциональности, а 12% — больше пяти. Несколько эмодзи чаще всего отправляют респонденты женского пола: 54% из них используют в одном сообщении три и более смайликов для большей эмоциональности. Среди опрошенных мужского пола этот показатель составляет 35%.

Жесты

Чаще всего респонденты используют в общении жесты, обозначающие любовь. 54% опрошенных показывают жестами сердечко из большого и указательного пальца или половину сердца указательным и средним пальцами. Треть знает и использует популярный жест sheesh — два пальца на локтевом сгибе.

При приветствии зумеры любят показывать знак «свэг» (мизинец, указательный и большой пальцы выставлены вверх), давать «пять», делать «распальцовки» и знак указательным и средним пальцами вверх.