Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
2 часа назад

Принц Гарри поделился интимными подробностями первой ночи с Меган Маркл

Газета.Ruиещё 1

В своей автобиографической книге принц Гарри рассказал о том, как провел ночь с Меган Маркл в номере ее отеля в Лондоне. Об этом сообщает Mirror.

"Затащила внутрь": принц Гарри рассказал о первой ночи с Меган Маркл
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своих мемуарах «Запасной» принц Гарри рассказал о страстном воссоединении между ним и его нынешней женой Меган Маркл после нескольких недель разлуки летом 2016 года. Герцог Сассекский уточнил, что встреча случилась в отеле Soho House в Лондоне в день годовщины смерти принцессы Дианы. Гарри рассказал, после того, как подруга Меган Ванесса тайно провела его в отель, он ждал «затаив дыхание» у номера, пока Маркл не открыла дверь и «затащила его внутрь».

«Она втянула меня внутрь, поблагодарила подругу, а затем быстро захлопнула дверь, чтобы никто нас не увидел. Я хотел бы сказать, что мы повесили на дверь табличку «Не беспокоить». Но не думаю, что на это было время», — поделился воспоминаниями принц Гарри.

Автобиографическая книга принца Гарри «Запасной» вышла 10 января, после череды скандалов, вызванных сообщениями о ее содержании и заявлениями герцога в нескольких интервью. Все за сутки книга стала самой быстро продаваемой нехудожественной литературой в Британии.

Люди,принц Гарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители