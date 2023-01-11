"Затащила внутрь": принц Гарри рассказал о первой ночи с Меган Маркл

В своей автобиографической книге принц Гарри рассказал о том, как провел ночь с Меган Маркл в номере ее отеля в Лондоне. Об этом сообщает Mirror.

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В своих мемуарах «Запасной» принц Гарри рассказал о страстном воссоединении между ним и его нынешней женой Меган Маркл после нескольких недель разлуки летом 2016 года. Герцог Сассекский уточнил, что встреча случилась в отеле Soho House в Лондоне в день годовщины смерти принцессы Дианы. Гарри рассказал, после того, как подруга Меган Ванесса тайно провела его в отель, он ждал «затаив дыхание» у номера, пока Маркл не открыла дверь и «затащила его внутрь».

«Она втянула меня внутрь, поблагодарила подругу, а затем быстро захлопнула дверь, чтобы никто нас не увидел. Я хотел бы сказать, что мы повесили на дверь табличку «Не беспокоить». Но не думаю, что на это было время», — поделился воспоминаниями принц Гарри.