Принц Гарри рассказал, как ему не хватает королевы Елизаветы

«Мы с бабушкой были очень близки, и у нас действительно были особенные отношения. Я очень скучаю по ней, а также по её дерзкому чувству юмора и быстрому уму. Я также очень рад за неё. Она прожила полную жизнь и теперь воссоединилась со своим мужем. Я буду вечно дорожить каждым воспоминанием, которое у меня было с ней, особенно временем, которое она провела с моими детьми», — сказал принц.