Принц Гарри рассказал, как ему не хватает королевы Елизаветы

Принц Гарри дорожит моментами, которые он провёл рядом с бабушкой — королевой Елизаветой. Герцог Сассекский поразмышлял о своих особенных отношениях с монархом, которого не стало в сентябре прошлого года в возрасте 96 лет.
«Мы с бабушкой были очень близки, и у нас действительно были особенные отношения. Я очень скучаю по ней, а также по её дерзкому чувству юмора и быстрому уму. Я также очень рад за неё. Она прожила полную жизнь и теперь воссоединилась со своим мужем. Я буду вечно дорожить каждым воспоминанием, которое у меня было с ней, особенно временем, которое она провела с моими детьми», — сказал принц.
В своих мемуарах под названием «Запасной» принц Гарри вспомнил, как Арчи и Лилибет (чьё имя происходит от семейного прозвища королевы Елизаветы, возникшего в детстве) встретились со своей прабабушкой в июне 2021 года. Семья приехала в Великобританию из своего калифорнийского дома на празднование платинового юбилея монарха, отмечающего 70-летие со дня её пребывания на троне. Гарри вспоминает, как Арчи делал глубокие рыцарские поклоны, а Лили обнимала голени монарха.
«"Милейшие дети", — сказала бабушка, выглядя озадаченной. Она ожидала, что они будут немного более... американскими, я думаю? То есть, по её мнению, более буйными», — написал герцог в книге.
В мемуарах принц Гарри откровенно рассказывает о разладившихся отношениях с королевскими особами, включая своего отца короля Чарльза и брата принца Уильяма. Однако он признался, что надеется на примирение, а также на то, что его дети будут иметь значимые отношения с членами его семьи.
«Я уже говорил, что хочу иметь семью, а не институт, поэтому, конечно, я бы хотел, чтобы наши дети поддерживали отношения с членами моей семьи, и они поддерживают, что приносит мне огромную радость», — поды