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1 час назад

Певец Юрий Антонов пожаловался на состояние здоровья

Мария Иглина

Народный артист России Юрий Антонов рассказал о состоянии своего здоровья. Подробностями певец поделился в беседе с Teleprogramma.pro.

Юрий Антонов пожаловался на состояние здоровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Антонов рассказал о постоянных болях, которые он испытывает:

"Я стараюсь привыкнуть к тому, что сейчас в моей жизни сложилась такая ситуация. Но привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно".

Скончался автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»

Напомним, что около трех лет назад артист получил травму ноги. Юрий Антонов проходил реабилитацию и пытался избавиться от болей в Европе, в Арабских Эмиратах, в Китае, но значительных улучшений не произошло.

Сейчас артист находится в Москве.

Ранее Хейли Бибер призналась в проблемах с психикой.

Люди,Юрий Антонов,
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