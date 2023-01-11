Юрий Антонов пожаловался на состояние здоровья

Народный артист России Юрий Антонов рассказал о состоянии своего здоровья. Подробностями певец поделился в беседе с Teleprogramma.pro.
Так, Антонов рассказал о постоянных болях, которые он испытывает:
"Я стараюсь привыкнуть к тому, что сейчас в моей жизни сложилась такая ситуация. Но привыкнуть к постоянной боли и ограниченности в движении очень сложно".
Напомним, что около трех лет назад артист получил травму ноги. Юрий Антонов проходил реабилитацию и пытался избавиться от болей в Европе, в Арабских Эмиратах, в Китае, но значительных улучшений не произошло.
Сейчас артист находится в Москве.