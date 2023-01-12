Умер британский гитарист-виртуоз Джефф Бек

Британский гитарист-виртуоз Джефф Бек скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителей музыканта.

Джефф Бек начал свою карьеру в рок-группе The Yardbirds, где сменил Эрика Клэптона. В 1967 году музыкант организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group. После 1972 года гитарист выступал сольно, а также сотрудничал с другими исполнителями в качестве приглашенного музыканта.

Творчество Бека оказало значительное влияние на такие стили музыки, как блюз-рок, хард-рок и фьюжн. Музыкант находится на 5-й позиции в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии Rolling Stone.

Джефф Бек — обладатель семи престижных премий Grammy. Дважды он был включен в Зал славы рок-н-ролла — в 1992 и 2009 годах.