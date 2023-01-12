Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Умер британский гитарист-виртуоз Джефф Бек

BFM.RU

Британский гитарист-виртуоз Джефф Бек скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителей музыканта.

Умер британский гитарист-виртуоз Джефф Бек
Фото: BFM.RUBFM.RU

Джефф Бек начал свою карьеру в рок-группе The Yardbirds, где сменил Эрика Клэптона. В 1967 году музыкант организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group. После 1972 года гитарист выступал сольно, а также сотрудничал с другими исполнителями в качестве приглашенного музыканта.

Творчество Бека оказало значительное влияние на такие стили музыки, как блюз-рок, хард-рок и фьюжн. Музыкант находится на 5-й позиции в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии Rolling Stone.

Джефф Бек — обладатель семи престижных премий Grammy. Дважды он был включен в Зал славы рок-н-ролла — в 1992 и 2009 годах.

Причиной смерти музыканта называется заражение бактериальным менингитом.

Люди,Джефф Бек,Эрик Клэптон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители