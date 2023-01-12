Названо имя самого высокооплачиваемого российского артиста

В 2022 году российскому шоу-бизнесу пришлось несладко: многие артисты лишились возможности выступать за границей, а некоторые и вовсе прекратили свою деятельность. Но тем, кто остался, изрядно повезло: у музыкантов появился шанс укрепить свои позиции. Например, Григорий Лепс, несмотря на не совсем удачный год, стал самым высокооплачиваемым артистом. За выступление на одном из корпоративов певец получил заслуженные 120 тысяч евро, а это около 9 миллионов рублей.