Названо имя самого высокооплачиваемого российского артиста

В 2022 году российскому шоу-бизнесу пришлось несладко: многие артисты лишились возможности выступать за границей, а некоторые и вовсе прекратили свою деятельность. Но тем, кто остался, изрядно повезло: у музыкантов появился шанс укрепить свои позиции. Например, Григорий Лепс, несмотря на не совсем удачный год, стал самым высокооплачиваемым артистом. За выступление на одном из корпоративов певец получил заслуженные 120 тысяч евро, а это около 9 миллионов рублей.
Музыканту скандал с питерским зевакой пошел только на пользу. По словам источника KP.RU, зрителям нравится «образ нормального русского мужика, который может и кулаками помахать в запале, и разрулить потом этот конфликт так, что ни у кого не останется претензий». Сотрудник ивент-агентства добавил, что Григорий более чем откровенен со своими зрителями, и это их подкупает.
«Люди видят в нем обычного человека, а не далекую звезду-недотрогу с безупречным имиджем, придуманным пиарщиками и стилистами. И за это зрители готовы платить», — цитирует источник издание.
Впрочем, не Лепсом единым. Вторую строчку по сумме гонораров заняли Стас Михайлов, Гарик Сукачев и Ирина Аллегрова за корпоративы по 7,5 миллиона рублей. На третьем месте обосновался поп-король Филипп Киркоров, который однажды получил 6,7 миллиона рублей. Далее расположились Николай Басков, Юрий Антонов и Жанна Агузарова с гонорарами в 6 миллионов рублей и группа «Чайф» с 4,5 миллиона.