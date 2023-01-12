В сети появилась информация о смерти певца Шарлота

На 25-м году жизни скончался российский исполнитель Эдуард Шарлот. Такая информация появилась на официальной странице артиста в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Эдуард скончался. Приносим соболезнования», — сообщили в сообществе, посвященном музыканту. О причинах смерти певца не сообщается, известно, что похороны Шарлота состоятся 7 февраля.

В январе прошлого года исполнитель рассказал о неудачной попытке суицида. В одном из постов он написал, что «готов давиться своим позором», а в других показал заплаканное лицо.

За две недели до этого исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) «покойся с миром», после чего на какое-то время перестал выходить на связь. Сообщалось, что тогда Шарлот поругался с родителями, они выгнали его из дома.

Эдуард Шарлот родился 7 февраля 1998 года в Самаре. С 2017 года он начал сотрудничать с лейблом «Джем», а два года спустя принял участие в шоу «Песни на ТНТ». Тогда же музыкант выпустил свой первый студийный альбом «Навечно Молодой» совместно с Sony Music.