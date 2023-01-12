Почему Джефф Бек навсегда останется гитаристом номер один в рок-музыке

Известие о смерти гитариста Джеффа Бека стало потрясением для всех, кто соприкасается с рок-музыкой. Бек много лет входит в первую пятерку списка 100 величайших гитаристов журнала Rolling Stone, редакция издания называла его одним из самых влиятельных соло-гитаристов в роке. Какой вклад Бек сделал в рок-музыку и как умирал на руках своего друга – знаменитого актера Джонни Деппа – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Музыкальная карьера Джеффа началась в церковном хоре, куда 10-летним мальчиком его привели родители. Примерно в это же время он услышал по радио игру электрогитариста Леса Пола, который соло исполнял How High the Moon. Тогда будущий «бог гитары» заявил: «Это для меня».

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Поход в большой рок

Подростковое увлечение гитарой стало делом жизни Джеффа Бека. Первой серьезной группой, с которой он стал активно выступать и гастролировать, стала Yardbirds. Бек заменил в ней гитариста Эрика Клэптона. Вместе с коллективом в 1966 году он записал легендарный сингл № 3 Shapes of Things. Но после этого его сотрудничество с Yardbirds завершилось. Во время гастрольного тура по США Бека уволили за постоянное отсутствие на концертах и взрывной характер.

После разрыва музыкант отправился в одиночное плавание, выпустив в 1968 году первый сольный альбом под названием Truth. Туда преимущественно вошли композиции в жанре блюз и хард-рок. В том же году он начал собирать свою группу Jeff Beck Group, в которую вошли Род Стюарт на вокале, Ронни Вуд на басу, Ники Хопкинс на фортепиано и Эйнсли Данбар на барабанах. Они записали несколько синглов, которые занимали первые строчки чартов, но Бека все не устраивало. Он признавался, что «это был период разочарования в жизни. Электронное оборудование просто не соответствовало звукам, которые звучали у меня в голове».

Еще несколько попыток собрать музыкантов в группу: Beck и Bogert & Appice, не дали для Бека желанного результата. В середине 1970-х Бек сьездил в турне с джаз-рок-группой Mahavishnu Orchestra, которая оказала большое влияние на творчество музыканта. В середине 1970-х гитарист занялся сольной карьерой, выпустил альбом Blow, By Blow. Пластинка получила платиновый статус и заняла четвертую строчку в американском хит-параде, став наиболее успешным коммерческим проектом Джеффа.

В 90-е годы гитарист начал сотрудничать с популярными музыкантами, среди которых был Джон Бон Джови. Благодаря помощи Бека Джови выпустил свой первый альбом, который стал саундтреком к фильму The Young Guns II. В 1981 году Бек провел серию исторических концертов со своим предшественником на Yardbirds Эриком Клэптоном, который постоянно хвалил напарника за «блестящую технику» и «индивидуальность» в игре. Он аккомпанировал Полу Роджерсу из Bad Company при записи альбома Muddy Water Blues. Создал совместный альбом с американской гитаристкой Дженнифер Баттен. В июле 2022 года вместе с актером и музыкантом Джонни Деппом он записал альбом «18».

Зал славы Бека

Коллеги вспоминают, что Бек отказался от регулярного использования медиатора еще в 1980-х годах. Он создавал самые разнообразные звуки, «с умом» используя большой палец для перебирания струн, безымянный - на регуляторе громкости и мизинец на вибрато-панели своего фирменного Fender Stratocaster.

На счету Бека восемь премий Grammy. Американский журнал Rolling Stone в 2003 году включил его в сотню величайших гитаристов всех времен, а в 2009 году примеру американского издания последовал британский журнал Classic Rock.

Смерть музыканта