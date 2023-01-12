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3 часа назад

Группа U2 перезаписала 40 старых песен для нового альбома "Songs of Surrender"

Газета.Ru

Ирландская рок-группа U2 готовит к выпуску альбом «Songs of Surrender», в который вошли 40 старых песен коллектива, аранжированных и записанных заново, пишет Pitchfork.

Группа U2 раскрыла секрет нового альбома "Songs of Surrender"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Треклист пластинки будет дублировать список композиций из мемуаров лидера U2 Боно «Surrender: 40 Songs, One Story» («Капитуляция: 40 песен, одна история»), опубликованных в ноябре 2022 года. Релиз «Songs of Surrender» назначен на 17 марта.

Как отмечал в книге Боно, работа над мемуарами и альбомом дала ему «шанс снова пожить внутри этих песен»: «Это также означало, что я мог взяться за то, что беспокоило меня какое-то время. За тексты нескольких песен, которые, как мне всегда казалось, так и не были до конца написаны. Теперь они написаны. (Думаю.)».

В ноябре прошлого года издание The Washington Post также сообщало, что у U2 практически готов еще один альбом (уже с новыми песнями) «Songs of Ascent», однако Боно и гитарист группы Эдж пока не определились, когда его выпускать.

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