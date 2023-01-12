Группа U2 раскрыла секрет нового альбома "Songs of Surrender"

Как отмечал в книге Боно, работа над мемуарами и альбомом дала ему «шанс снова пожить внутри этих песен»: «Это также означало, что я мог взяться за то, что беспокоило меня какое-то время. За тексты нескольких песен, которые, как мне всегда казалось, так и не были до конца написаны. Теперь они написаны. (Думаю.)».