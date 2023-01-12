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3 часа назад

Принц Гарри рассказал, как любимые духи принцессы Дианы помогли ему пережить ее утрату

Газета.Ruиещё 1

Принц Гарри рассказал, как любимые духи принцессы Дианы помогли ему в терапии после ее смерти. Об этом пишет Page Six.

Принц Гарри рассказал, как духи матери помогли пережить ее утрату
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своей автобиографической книге «Запасной» герцог Сассекский вспоминает, как после смерти матери он принес флакон любимых духов принцессы Дианы на сеанс терапии.

«В начале сеанса я поднял крышку и глубоко вдохнул. Это было как таблетка ЛСД. Я где-то читал, что обоняние — самое древнее наше чувство. И я подтвердил это для себя в тот момент, когда вдохнул аромат ее духов», — написал он.

Речь идет об аромате First от Van Cleef & Arpels, главными парфюмерными нотами которого являются гиацинт, роза, жасмин, амбра и сандаловое дерево. Это не единственные духи, которые любила принцесса Диана. Известно, мать принцев Уильяма и Гарри носила также ароматы Penhaligon's Bluebell, Hermès 24 Faubourg и Houbigant Paris Quelques Fleurs.

В своих мемуарах герцог Сассекский вспомнил и о любимом одеколоне своего отца Dior Eau Sauvage, уточнив, что почувствовал его запах в ночь перед смертью принцессы Дианы в 1997 году.

Люди,принц Гарри,
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