Принц Гарри рассказал, как духи матери помогли пережить ее утрату

«В начале сеанса я поднял крышку и глубоко вдохнул. Это было как таблетка ЛСД. Я где-то читал, что обоняние — самое древнее наше чувство. И я подтвердил это для себя в тот момент, когда вдохнул аромат ее духов», — написал он.