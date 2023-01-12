Почему некоторым музыкантам так тяжело уйти со сцены на пенсию

В туре Farewell Yellow Brick Road Элтон Джон подтвердил, что скоро уйдёт на пенсию: после шоу в июле 2023 года. Однако он говорил то же самое уже несколько раз и всё ещё не покинул сцену. Что же движет подобными музыкантами и почему им так сложно отказаться от выступлений?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Элтон Джон - это не единственный исполнитель, который прощался с публикой, но позже вновь возвращался на сцену. Среди других таких людей можно назвать Барбру Стрейзанд, Джастина Бибера, Jay-Z, Лили Аллен, Фила Коллинза, Ники Минаж, Оззи Осборн.

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На самом деле выход на пенсию для многих музыкантов может оказаться несбыточной мечтой. Это касается всех, кроме исполнителей, получивших мировую известность. В целом музыкальная индустрия предлагает меньше денег, чем другие области, а поскольку в Великобритании нет обязательного возраста выхода на пенсию, то музыканты с небольшим заработком могут работать хоть всю жизнь.

Но если не брать в счёт финансовый аспект, то почему ещё выйти на пенсию музыканту может быть сложно?

Ответ заключается в мотивации. У многих музыкантов желание выступать идёт изнутри, то есть они выступают в основном потому, что очень сильно хотят создавать музыку. И для таких исполнителей создание музыки - это удовольствие. Отчасти это объясняет то, почему всё же музыкальная индустрия популярна, несмотря на то, что она не всегда даёт стабильность в финансовом плане.

Среди людей, увлекающихся музыкой, зачастую вознаграждение за исполнение (статус, похвала) становятся значительнее, чем финансовая составляющая. То есть музыканты получают возможность самореализоваться, повысить самооценку, вырасти личностно благодаря выступлениям.

Кроме того, для многих музыкантов возможность играть связана с их самоощущением. То есть их самооценка зависит от того, могут ли они работать. Особенно характерно это для певцов.

Музыкантам, которые вышли на пенсию, может быть тяжело найти, куда направить свою энергию, которую раньше они отдавали выступлениям.