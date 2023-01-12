Умер советский деятель Рафик Нишанов

Экс-руководитель Коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер в возрасте 96 лет, за три дня до своего 97-летия. Об этом сообщил близкий к его семье узбекский журналист Рахимджон Султанов, передает ТАСС.

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По его словам, советский деятель скончался за границей. В настоящее время родственники Нишанова решают, где он будет похоронен. Семья рассматривает варианты погребения рядом с его женой в Женеве или в Узбекистане.

Согласно информации nuz.uz, Нишанов родился 15 января 1926 года. Он окончил Ташкентский вечерний педагогический институт по специальности «учитель истории» и являлся кандидатом исторических наук. В 1945-1950 годах служил в рядах армии СССР. В 1951 году Нишанов приступил к партийной работе в Узбекской ССР. Также он был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике.