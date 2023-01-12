Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
1 час назад

Умер советский деятель Рафик Нишанов

Lenta.ruиещё 9

Экс-руководитель Коммунистической партии Узбекистана, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов умер в возрасте 96 лет, за три дня до своего 97-летия. Об этом сообщил близкий к его семье узбекский журналист Рахимджон Султанов, передает ТАСС.

Умер советский деятель Рафик Нишанов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, советский деятель скончался за границей. В настоящее время родственники Нишанова решают, где он будет похоронен. Семья рассматривает варианты погребения рядом с его женой в Женеве или в Узбекистане.

Согласно информации nuz.uz, Нишанов родился 15 января 1926 года. Он окончил Ташкентский вечерний педагогический институт по специальности «учитель истории» и являлся кандидатом исторических наук. В 1945-1950 годах служил в рядах армии СССР. В 1951 году Нишанов приступил к партийной работе в Узбекской ССР. Также он был назначен чрезвычайным и полномочным послом СССР в Шри-Ланке и Мальдивской Республике.

В январе 1988 года возглавил ЦК компартии Узбекской ССР, одновременно с 24 мая 1988 года по 25 мая 1989 года был членом президиума Верховного Совета СССР. В июне 1989 года Нишанова назначили председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. В сентябре 1991 года деятель стал советником президента СССР.

Люди,Рафик Нишанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители