Кем на самом деле были предки Владимира Высоцкого

Владимир родился в Москве 25 января 1938 года. Нина Максимовна – мать знаменитого барда - была переводчицей. Отец — Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий - военный связист, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер более чем 20 орденов и медалей, почётный гражданин городов Кладно и Праги, полковник. Мать Высоцкого была русской, а отец - еврей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Огромный вклад в исследование генеалогического древа семьи Высоцких внесли историки В. Ткаченко и М. Кальницкий. Они подняли архивы, начиная с XIX века, и провели исследования нескольких поколений.

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Основателем рода Высоцких считается Лейба Букльковштейн из местечка Селец (под Брестом), который приходился прапрадедом барду. Прадед артиста – Шлиом Высоцкий - стал первым носителем знаменитой фамилии. В его семье воспитывалось четверо детей. От одной из дочерей по имени Суламифь впоследствии удалось узнать подробности о генеалогии их семьи. Прадед Высоцкого был преподавателем русского языка и, говорят, имел «золотые руки, поэтому семья жила в достатке. К концу XIX века он вместе с семьей покинул Селец и перебрался в небольшой городок Высокое. Некоторые историки проводят параллель между их фамилией и названием населенного пункта. Но утверждать достоверно, что фамилия пошла именно из этого названия вряд ли можно, нет никаких официально подтверждающих эту версию документов.

Несмотря на то, что родной дед Владимира был уроженцем Киева, он также был чистокровным евреем. Есть утверждения, что в кругу семьи Вольфа Шлиомовича называли «Вэлвэл». Учитывая, что в период Российской империи положение евреев вряд ли можно было назвать завидным, он переписал свои данные и стал Владимиром Семеновичем Высоцким. Бабушку знаменитого артиста в девичестве называли Дорой Бронштейн. Но в некоторых источниках встречаются и другие имена – Ирина, Дебора и Дарья. Сама она была родом из Житомира. Есть сведения о том, что со временем Дора Бронштейн приняла православие.