Британский принц Гарри в автобиографии три раза упомянул слово «Россия» или «русский». Каждый раз такое упоминание было связано с оружием или боевыми действиями в различных точках мира.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Впервые слово «русский» в его книге упоминается во время рассказа о романтическом свидании с моделью Флоренс Сент-Джордж. Не успев перейти к описанию отношений, Гарри написал, что у девушки был некий далекий предок, который во время Крымской войны середины XIX века наступал на российские позиции и по причине своей некомпетентности потерял сотни подчиненных.

Затем Гарри поделился воспоминанием о своем пребывании в Афганистане. Герцог рассказал, что британских летчиков учили летать на низких высотах, чтобы не стать целями боевиков. При этом Гарри указывал, что у противника не было особенной системы противовоздушной обороны, не считая «нескольких российских зениток».

В третий раз упоминание о России встречается также в описании его пребывания в Афганистане. По словам принца, британские беспилотники неоднократно засекали, как в пустыне инструкторы обучали талибов* пользованию иранским и российским оружием.

В Великобритании в официальную продажу поступила автобиография принца Гарри под названием Spare («Запасной»). 415 страниц откровений знаменитого члена британской королевской семьи раскрывают тайны, которые на протяжении десятилетий были спрятаны от общества.