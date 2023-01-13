Кто еще претендовал на руку и сердце принца Чарльза

Все знают, что за сердце принца Чарльза боролись Диана Спенсер и Камилла Паркер-Боулз. Оказалось, что у них была еще одна конкурентка.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В жизни принца была еще одна женщина – австралийка Дейл Трайон, с которой принц находился в очень близких отношениях», – рассказала королевский эксперт Анджела Моллард.

Эксперт рассказала, что Чарльз флиртовал с леди Дейл Трайтон и она была реальной соперницей Камиллы. Моллард подчеркивает, что не знает, была ли у них любовная связь, но они точно были близки.