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39 минут назад

Кто кроме Дианы и Камиллы претендовал на руку и сердце принца Чарльза

РИА "ФедералПресс"

Все знают, что за сердце принца Чарльза боролись Диана Спенсер и Камилла Паркер-Боулз. Оказалось, что у них была еще одна конкурентка.

Кто еще претендовал на руку и сердце принца Чарльза
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В жизни принца была еще одна женщина – австралийка Дейл Трайон, с которой принц находился в очень близких отношениях», – рассказала королевский эксперт Анджела Моллард.

Эксперт рассказала, что Чарльз флиртовал с леди Дейл Трайтон и она была реальной соперницей Камиллы. Моллард подчеркивает, что не знает, была ли у них любовная связь, но они точно были близки.

Сам принц Чарльз описывал Трайтон как единственную, кто когда-либо понимал его. Но леди Дейл вышла замуж за одного из друзей принца и таким образом «выбыла» из битвы за его сердце, пишет Marie Claire.

Люди,Чарльз Виндзор,
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