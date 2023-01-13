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1 час назад

Иван Поддубный: что было не так с бицепсами знаменитого русского борца

Русская семерка

Иван Поддубный – один из наиболее известных борцов, символ русской силы. Он принимал участие в чемпионатах по борьбе, выступал с силовыми номерами в цирке. При этом Поддубный не обладал огромными бицепсами.

Что было не так с бицепсами Ивана Поддубного
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Русский богатырь говорил, что своей силой он обязан природе. При росте 183 см силач весил 118 кг. Объём его груди на выдохе – 134 см, а обхват шеи – 50 см. А вот бицепсы Поддубного составляли 46 см. С учётом комплекции по нынешним меркам профессиональных атлетов эти показатели можно назвать небольшими.

Известно, что Поддубный почти каждый день интенсивно тренировался. Однако это не способствовало гипертрофии мышц. В основном Иван Максимович тренировался с тремя профессиональными борцами. С первым он спарринговался 20 минут, со вторым – полчаса, с третьим – час. Затем нужно было пробежать несколько километров с пятифунтовыми гирями в руках. Цель этих тренировок – развитие выносливости, а не размеров мускулатуры.

Во время силовых тренировок русский богатырь использовал две гири по 32 кг и штангу весом в 112 кг. Поддубный не делал целенаправленных упражнений на развитие силы бицепса, так как она не была так важна во время соревнований и цирковых выступлений.

Люди,Иван Поддубный,
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