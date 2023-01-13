Лиза Мария Пресли: биография, личная жизнь, причина смерти

1 февраля 1968 года певец Элвис Пресли и актриса Присцилла Болье Пресли стали родителями. У них родилась дочь Лиза Мария, которой пророчили большое будущее.

Лиза Мария Пресли: биография единственного наследника музыканта

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Дочь Элвиса Пресли родилась в городе Мемфис на юго-западе США. Казалось, девочке уготовано большое будущее благодаря известным родителям, но ее детство было не безоблачным.

Еще за два месяца до рождения ребенка Элвис и Присцилла поняли, что их взгляды на семейную жизнь сильно отличаются. Музыкант хотел, чтобы его жена была домохозяйкой. Актриса, привыкшая ходить на вечеринки и строить карьеру, была против того, чтобы ее запирали дома. Когда Лизе Марии было 4 года, ее родители развелись. Когда ей было 9 лет, умер Элвис Пресли — она осталась жить с матерью.

Дочь Пресли росла бунтаркой, уже в средней школе у нее начались проблемы с успеваемостью и поведением. Многие школы исключали ее, у матери не было времени ей заниматься, поэтому большую часть детства она провела в интернатах.

В средней школе у Лизы Мари начались проблемы с запрещенными веществами. Когда родители узнали об этом, девочку отправили в саентологическую школу. С этим ей помогал Джон Траволта. По утверждениям некоторых источников, именно церковь саентологии помогла Лизе Мари избавиться от зависимости.

После окончания школы Лиза Мари начала музыкальную карьеру. С музыкой ей помогала Линда Томпсон — давняя подруга ее отца. В 2003 году девушка выпустила первый музыкальный альбом, который стал вполне успешным. В те времена он занял пятое место в списке лучших альбомов Billboard.

Когда девушке было 25 лет, она унаследовала имущество своего отца, которое оценивалось в 100 миллионов долларов. В 2004 году 85% своего имущества она продала.

Спустя два года после первого альбома она выпустила еще один под названием Now What. И этот релиз оказался для девушки успешным: песни занимали верхние места в чартах и становились настоящими хитами.

После ошеломительного успеха она выпустила песню “In the Ghetto”, записанную вместе с голосом ее отца благодаря специальным технологиям. Сингл стал очень популярным и занял первую строчку в топ-чарте в США. Релиз приурочили к 40-й годовщине смерти Элвиса Пресли и была создана для того, чтобы привлечь внимание к фонду музыканта.

На протяжении долгих лет Лиза Мари руководила благотворительным фондом, созданным в честь Элвиса. Организация помогала малоимущим семьям, бездомным подросткам, а также выдавала специальные гранты одаренным студентам.

В 2012 году она выпустила третий и последний альбом под названием Storm&Grace. Диск не имел широкого успеха, несмотря на то, что для сотрудничества девушка выбирала известных исполнителей: Кайли Миноуг, Майкл Бубле, Coldplay и другие. С тех пор она перестала заниматься музыкой.

В 2017 году дочь Пресли заявила, что страдает от проблем с наркотиками. Она также отметила, что не хочет умирать, как ее отец, поэтому отметила, что будет проходить лечение в специальной клинике. С тех пор она жила в Лос-Анджелесе. В 2019 году она подписала контракт на написание книги о своей биографии, в 2020 году она вышла в свет.

Личная жизнь

Лиза Мария Пресли была замужем четыре раза. Ее первым избранником стал музыкант Дэнни Кио. Они поженились в 1988 году. В браке у супругов родились двое детей: дочь Райли и сын Бенджамин. Райли пошла по стопам своей знаменитой бабушки и стала актрисой. Судьба Бенджамина оказалась не такой простой: в 2020 году, когда ему было 27 лет, он покончил с собой. Позднее выяснилось, что сын Лизы Марии злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами.

С Дэнни Кио Пресли развелась в 1994 году. Несмотря на развод и совместное прошлое, она отмечала, что находится в дружеских отношениях с экс-супругом.

Спустя 20 дней после официального развода с Кио, Пресли вышла замуж во второй раз, и ее супругом стал Майкл Джексон. С артистом она общалась с младшего возраста и поддерживала его после скандальных обвинений. Спустя 1,5 года после свадьбы они развелись.

Первое время Лиза Мария хранила молчание, но потом рассказала, что Джексон очень хотел детей, а она не собиралась рожать.

Следующим мужем Пресли стал известный актер Николас Кейдж. Их отношения развивались стремительно, и супруги сыграли красивую свадьбу на Гавайях. Однако брак продержался всего 180 дней.

Последним супругом Пресли стал режиссер и продюсер Майкл Локвуд. В 2008 году у них родились девочки-близняшки Харпер и Финли. Спустя 10 лет после свадьбы супруги развелись. Процесс был громким из-за дележа имущества, но в итоге деньги достались Локвуду.

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