Лиза Мария Пресли: биография, личная жизнь, причина смерти

1 февраля 1968 года певец Элвис Пресли и актриса Присцилла Болье Пресли стали родителями. У них родилась дочь Лиза Мария, которой пророчили большое будущее.
Дочь Элвиса Пресли родилась в городе Мемфис на юго-западе США. Казалось, девочке уготовано большое будущее благодаря известным родителям, но ее детство было не безоблачным.
Еще за два месяца до рождения ребенка Элвис и Присцилла поняли, что их взгляды на семейную жизнь сильно отличаются. Музыкант хотел, чтобы его жена была домохозяйкой. Актриса, привыкшая ходить на вечеринки и строить карьеру, была против того, чтобы ее запирали дома. Когда Лизе Марии было 4 года, ее родители развелись. Когда ей было 9 лет, умер Элвис Пресли — она осталась жить с матерью.
Дочь Пресли росла бунтаркой, уже в средней школе у нее начались проблемы с успеваемостью и поведением. Многие школы исключали ее, у матери не было времени ей заниматься, поэтому большую часть детства она провела в интернатах.
В средней школе у Лизы Мари начались проблемы с запрещенными веществами. Когда родители узнали об этом, девочку отправили в саентологическую школу. С этим ей помогал Джон Траволта. По утверждениям некоторых источников, именно церковь саентологии помогла Лизе Мари избавиться от зависимости.
После окончания школы Лиза Мари начала музыкальную карьеру. С музыкой ей помогала Линда Томпсон — давняя подруга ее отца. В 2003 году девушка выпустила первый музыкальный альбом, который стал вполне успешным. В те времена он занял пятое место в списке лучших альбомов Billboard.
Когда девушке было 25 лет, она унаследовала имущество своего отца, которое оценивалось в 100 миллионов долларов. В 2004 году 85% своего имущества она продала.
Спустя два года после первого альбома она выпустила еще один под названием Now What. И этот релиз оказался для девушки успешным: песни занимали верхние места в чартах и становились настоящими хитами.
После ошеломительного успеха она выпустила песню “In the Ghetto”, записанную вместе с голосом ее отца благодаря специальным технологиям. Сингл стал очень популярным и занял первую строчку в топ-чарте в США. Релиз приурочили к 40-й годовщине смерти Элвиса Пресли и была создана для того, чтобы привлечь внимание к фонду музыканта.
На протяжении долгих лет Лиза Мари руководила благотворительным фондом, созданным в честь Элвиса. Организация помогала малоимущим семьям, бездомным подросткам, а также выдавала специальные гранты одаренным студентам.
В 2012 году она выпустила третий и последний альбом под названием Storm&Grace. Диск не имел широкого успеха, несмотря на то, что для сотрудничества девушка выбирала известных исполнителей: Кайли Миноуг, Майкл Бубле, Coldplay и другие. С тех пор она перестала заниматься музыкой.
В 2017 году дочь Пресли заявила, что страдает от проблем с наркотиками. Она также отметила, что не хочет умирать, как ее отец, поэтому отметила, что будет проходить лечение в специальной клинике. С тех пор она жила в Лос-Анджелесе. В 2019 году она подписала контракт на написание книги о своей биографии, в 2020 году она вышла в свет.
Лиза Мария Пресли была замужем четыре раза. Ее первым избранником стал музыкант Дэнни Кио. Они поженились в 1988 году. В браке у супругов родились двое детей: дочь Райли и сын Бенджамин. Райли пошла по стопам своей знаменитой бабушки и стала актрисой. Судьба Бенджамина оказалась не такой простой: в 2020 году, когда ему было 27 лет, он покончил с собой. Позднее выяснилось, что сын Лизы Марии злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами.
С Дэнни Кио Пресли развелась в 1994 году. Несмотря на развод и совместное прошлое, она отмечала, что находится в дружеских отношениях с экс-супругом.
Спустя 20 дней после официального развода с Кио, Пресли вышла замуж во второй раз, и ее супругом стал Майкл Джексон. С артистом она общалась с младшего возраста и поддерживала его после скандальных обвинений. Спустя 1,5 года после свадьбы они развелись.
Первое время Лиза Мария хранила молчание, но потом рассказала, что Джексон очень хотел детей, а она не собиралась рожать.
Следующим мужем Пресли стал известный актер Николас Кейдж. Их отношения развивались стремительно, и супруги сыграли красивую свадьбу на Гавайях. Однако брак продержался всего 180 дней.
Последним супругом Пресли стал режиссер и продюсер Майкл Локвуд. В 2008 году у них родились девочки-близняшки Харпер и Финли. Спустя 10 лет после свадьбы супруги развелись. Процесс был громким из-за дележа имущества, но в итоге деньги достались Локвуду.
13 января 2023 года Лиза Мария Пресли скончалась. Об этом стало известно от ее матери Присциллы. Дочери Элвиса Пресли было 54 года. Причины смерти звезды не разглашаются.