Группа Paramore выпустила новую песню "C'est Comme Ca"

Выход шестой пластинки Paramore «This Is Why» состоится 10 февраля. До этого релиз уже был поддержан одноименной композицией и песней «The News» (на обе также были сняты музыкальные клипы).

Группа Paramore была основана в 2003 году в Нэшвилле, штат Теннесси. Ее последний на данный момент альбом «After Laughter» вышел весной 2017 года, после чего вокалистка Хейли Уильямс и барабанщик Зак Фарро сосредоточились на сольных карьерах. По словам группы, у пластинки «This Is Why» будет более гитарное звучание в сравнении с предыдущим лонгплеем.