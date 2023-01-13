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1 час назад

Группа Paramore выпустила новую песню "C'est Comme Ca"

Газета.Ru

Американская рок-группа Paramore выпустила третий сингл с предстоящего альбома «This Is Why». Официальное лирик-видео на песню «C'est Comme Ca» доступно на YouTube-канале коллектива.

Группа Paramore выпустила новую песню "C'est Comme Ca"
Фото: Газета.руГазета.ру

Выход шестой пластинки Paramore «This Is Why» состоится 10 февраля. До этого релиз уже был поддержан одноименной композицией и песней «The News» (на обе также были сняты музыкальные клипы).

Группа Paramore была основана в 2003 году в Нэшвилле, штат Теннесси. Ее последний на данный момент альбом «After Laughter» вышел весной 2017 года, после чего вокалистка Хейли Уильямс и барабанщик Зак Фарро сосредоточились на сольных карьерах. По словам группы, у пластинки «This Is Why» будет более гитарное звучание в сравнении с предыдущим лонгплеем.

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