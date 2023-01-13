Самая высокая женщина в мире рассказала, как летает в самолете

«Чтобы все получилось, нужно было забронировать шесть кресел в экономическом классе самолета и поставить на них носилки. На них я должна была лежать на протяжении всего полета. Обычно такой вариант доступен только для путешествующих в экстренных медицинских ситуациях», — сказала Румейса Гельги.