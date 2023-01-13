Смерть единственной дочери Элвиса Пресли ранила сердце Пинк

«О, это ранит мое сердце. Лиза Мари, ты была единственной в своем роде. Чертовски смешной, проницательной, чувствительной, талантливой, остроумной, значимой, любящей, щедрой, осуждающей, но всегда правой, верной, и ты обожала своих детей. Мое сердце разрывается за тебя, твою прекрасную семью и твоих детей. Сегодня мир потерял редкий драгоценный камень. Да упокоится твоя душа с миром, подруга», — написала автор песен в соцсетях.