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1 час назад

Певица Пинк призналась, что смерть единственной дочери Элвиса Пресли ранила ее сердце

Слово и Дело

Наследница покойного певца Элвиса Пресли Лиза Мари ушла из жизни 12 января. Исполнительница была близкой подругой автора песен Пинк, которая выразила соболезнования в связи с утратой.

Смерть единственной дочери Элвиса Пресли ранила сердце Пинк
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пресли умерла в возрасте 54 лет из-за внезапной остановки сердца. Свои соболезнования выразили актер Джон Траволта, актер Том Хэнкс и его супруга, а также ее близкая подруга Пинк.

«О, это ранит мое сердце. Лиза Мари, ты была единственной в своем роде. Чертовски смешной, проницательной, чувствительной, талантливой, остроумной, значимой, любящей, щедрой, осуждающей, но всегда правой, верной, и ты обожала своих детей. Мое сердце разрывается за тебя, твою прекрасную семью и твоих детей. Сегодня мир потерял редкий драгоценный камень. Да упокоится твоя душа с миром, подруга», — написала автор песен в соцсетях.

У наследницы легендарного певца осталась 77-летняя мать Присцилла Пресли, 33-летняя дочь Райли Кио и две дочери-близняшки — 14-летние Харпер и Финли.

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