Где живут на самом деле самые «нестареющие» народы

Несмотря на то, что старость – неизбежное явление, некоторым представителям человечества определенно повезло в этом смысле чуть больше. Ученые выяснили, что не все нации мира одинаково реагируют на естественные возрастные изменения. Некоторые народности стареют немного медленнее, чем все остальные.

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Самыми настоящими счастливчиками оказались латиноамериканцы и небольшая группа цыган, живущих в Боливии. Последних еще называют циманами. Прежде, чем сделать такой вывод, были проведены серьезные исследования. Ими руководил ведущий американский генетик, профессор Стив Хорват. В ходе исследования был проверен генетический материал более 6-ти тысяч человек разных рас.

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Среди испытуемых были европейцы, азиаты, афроамериканцы, индейцы и несколько групп аборигенов Африки. Ученые Калифорнийского университета во главе с Хорватом исследовали так называемые «эпигенетические часы». Этим термином именуются молекулярные показатели, которые свидетельствуют о естественном старении организма.

Активные формы кислорода влияют на структуру клеточного ядра. Чем активнее происходят эти микропроцессы, тем сильнее человеческий организм стареет. Повлиять на эпигенетические часы невозможно: все описанные процессы и их быстротечность заложены в ДНК. Латиноамериканцам и циманам природа почему-то подарила больше шансов на долгожительство и гораздо более позднее старение.

Результаты исследования Хорвата были опубликованы в целом ряде научных изданий («Genome Biology», «Eurekalert» и др.) и вызвали настоящий ажиотаж в ученом мире. Калифорнийский профессор рассказал, что латиноамериканцы «возрастными» болезнями болеют ничуть не меньше европеоидов и представителей других рас, а порой даже больше.

При этом у названных «генетических счастливчиков» сам процесс старения на клеточном уровне протекает гораздо медленнее. Это можно заметить и по их эпигенетическим часам, и даже по тому, что климакс у латиноамериканок наступает на 2,5-3 года позднее, чем у всех остальных женщин планеты.

К тому же жители Латинской Америки гораздо реже заболевают опасными воспалительными заболеваниями и менее подвержены ожирению, что тоже благоприятно сказывается на состоянии их организма. Показатели долголетия у них вообще поражают: средняя продолжительность жизни латиноамериканцев равна 82-м годам, циманов – 84-м годам. Это самые высокие показатели в мире.