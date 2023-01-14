Принц Гарри рассказал о конкуренции Маркл с Миддлтон

В своей недавно вышедшей книге Spare британский принц Гарри рассказал о том, что между его супругой Меган Маркл и женой старшего брата принца Уильяма возникла конкуренция на первой стадии их знакомства.

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Поклонники королевской семьи еще до бракосочетания Гарри и Меган увидели, как две будущие родственницы начинают соперничать. Герцог вспомнил пару историй из жизни, когда девушки ссорились или у них возникало недопонимание. Принц предположил, что они не хотели ругаться, однако в замке принято ссориться.