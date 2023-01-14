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2 часа назад

Принц Гарри рассказал о конкуренции Меган Маркл с Кейт Миддлтон

Вечерняя Москва

В своей недавно вышедшей книге Spare британский принц Гарри рассказал о том, что между его супругой Меган Маркл и женой старшего брата принца Уильяма возникла конкуренция на первой стадии их знакомства.

Принц Гарри рассказал о конкуренции Маркл с Миддлтон
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Поклонники королевской семьи еще до бракосочетания Гарри и Меган увидели, как две будущие родственницы начинают соперничать. Герцог вспомнил пару историй из жизни, когда девушки ссорились или у них возникало недопонимание. Принц предположил, что они не хотели ругаться, однако в замке принято ссориться.

Одна из историй повествует о моменте, когда наследный принц Уильям заболел. Меган испугалась за него и начала искать у себя дома нетрадиционные лекарства. По ее мнению, масло орегано и куркума должны были вылечить герцога. Однако Кейт отказалась давать супругу такие непроверенные средства, пишет портал StarHit.

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