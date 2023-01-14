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2 часа назад

«Форсить», «краш», «чилл»: как общаются российские зумеры

Kaskad.tv

Самыми популярными у россиян в возрасте от 14 до 25 лет стали слова «форсить», «краш» и POV. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на исследование «Дзен».

«Форсить», «краш», «чилл»: как общаются российские зумеры
Фото: unsplashunsplash

Слова «форсить» (то есть быстро и активно продвигать идею или товар), «краш» (человек, который очень нравится) и POV (точка зрения) стали самыми популярными сленговыми словами у россиян в возрасте от 14 до 25 лет, которых также относят к поколению зумеров.

Самыми популярными сленговыми словами у российских зумеров стали:
  • «форсить», так говорят 64% опрошенных;
  • «краш», их использует в общении 63% респондентов;
  • POV в значении «точка зрения» (point of view) употребляют больше половины (57%) опрошенных;
  • «стэнить» (быть восторженным и преданным фанатом чего-либо) использует еще 18% российской молодежи;
  • «симп» (ощущение неловкости из-за своей влюбленности), так говорят 16% опрошенных.

Также в топ любимых сленговых слов, указанных самими опрошенными, попали «треш», «свэг» и «чилл»/«чилить».

Среди популярных фраз из соцсетей опрошенные назвали man/woman moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside, отмечается в исследовании.

Часто опрошенные используют и выражения из популярных видео: «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».

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