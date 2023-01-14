«Форсить», «краш», «чилл»: как общаются российские зумеры

Самыми популярными у россиян в возрасте от 14 до 25 лет стали слова «форсить», «краш» и POV. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на исследование «Дзен».
Слова «форсить» (то есть быстро и активно продвигать идею или товар), «краш» (человек, который очень нравится) и POV (точка зрения) стали самыми популярными сленговыми словами у россиян в возрасте от 14 до 25 лет, которых также относят к поколению зумеров.
Также в топ любимых сленговых слов, указанных самими опрошенными, попали «треш», «свэг» и «чилл»/«чилить».
Среди популярных фраз из соцсетей опрошенные назвали man/woman moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside, отмечается в исследовании.
Часто опрошенные используют и выражения из популярных видео: «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».