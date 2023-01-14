«Форсить», «краш», «чилл»: как общаются российские зумеры

Самыми популярными у россиян в возрасте от 14 до 25 лет стали слова «форсить», «краш» и POV. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на исследование «Дзен».

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Слова «форсить» (то есть быстро и активно продвигать идею или товар), «краш» (человек, который очень нравится) и POV (точка зрения) стали самыми популярными сленговыми словами у россиян в возрасте от 14 до 25 лет, которых также относят к поколению зумеров.

«форсить», так говорят 64% опрошенных;

«краш», их использует в общении 63% респондентов;

POV в значении «точка зрения» (point of view) употребляют больше половины (57%) опрошенных;

«стэнить» (быть восторженным и преданным фанатом чего-либо) использует еще 18% российской молодежи;

«симп» (ощущение неловкости из-за своей влюбленности), так говорят 16% опрошенных. Самыми популярными сленговыми словами у российских зумеров стали:

Также в топ любимых сленговых слов, указанных самими опрошенными, попали «треш», «свэг» и «чилл»/«чилить».

Среди популярных фраз из соцсетей опрошенные назвали man/woman moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside, отмечается в исследовании.