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1 час назад

Принц Гарри заявил, что написал мемуары, чтобы защитить детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Газета.Ru

Принц Гарри заявил, что написал мемуары, чтобы защитить племянников. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Принц Гарри написал мемуары , чтобы защитить детей брата
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В беседе с Брайони Гордон из The Telegraph принц Гарри раскрыл одну из причин, по которой он решил написать мемуары "Spare" ("Запасной").

По словам герцога Сассекского, он хочет защитить своих племянников — детей своего старшего брата принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон: 9-летнего Джорджа, 7-летнюю Шарлотту и 4-летнего Луи.

"Я знаю, что из этих троих детей как минимум один закончит так же, как я, запасной. И это больно, это меня беспокоит", — высказался принц Гарри.

Принц Джордж, занимает второе место в порядке наследования британского престола. Он может стать королем Великобритании в случае смерти деда, Карла III, и отца, принца Уильяма. Принцесса Шарлотта и принц Луи, в свою очередь, занимают третье и четвертое места соответственно.

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