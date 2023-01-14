Принц Гарри написал мемуары , чтобы защитить детей брата

Принц Гарри заявил, что написал мемуары, чтобы защитить племянников. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью изданию The Telegraph.
В беседе с Брайони Гордон из The Telegraph принц Гарри раскрыл одну из причин, по которой он решил написать мемуары "Spare" ("Запасной").
По словам герцога Сассекского, он хочет защитить своих племянников — детей своего старшего брата принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон: 9-летнего Джорджа, 7-летнюю Шарлотту и 4-летнего Луи.
"Я знаю, что из этих троих детей как минимум один закончит так же, как я, запасной. И это больно, это меня беспокоит", — высказался принц Гарри.
Принц Джордж, занимает второе место в порядке наследования британского престола. Он может стать королем Великобритании в случае смерти деда, Карла III, и отца, принца Уильяма. Принцесса Шарлотта и принц Луи, в свою очередь, занимают третье и четвертое места соответственно.