Принц Гарри написал мемуары , чтобы защитить детей брата

Принц Гарри заявил, что написал мемуары, чтобы защитить племянников. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В беседе с Брайони Гордон из The Telegraph принц Гарри раскрыл одну из причин, по которой он решил написать мемуары "Spare" ("Запасной").

По словам герцога Сассекского, он хочет защитить своих племянников — детей своего старшего брата принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон: 9-летнего Джорджа, 7-летнюю Шарлотту и 4-летнего Луи.

"Я знаю, что из этих троих детей как минимум один закончит так же, как я, запасной. И это больно, это меня беспокоит", — высказался принц Гарри.