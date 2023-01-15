«Он терпеть не мог проигрывать»

Николай II был очень спортивным человеком. Это следует из записей в его дневнике, воспоминаний современников и фотоархива. Император был прекрасным наездником, любил кататься на байдарке и велосипеде, играл в бадминтон и много ходил пешком. А больше всего увлекал его большой теннис: на протяжении почти всего своего правления Николай регулярно выходил на корт и, судя по всему, управлялся с ракеткой весьма недурно. После отречения, уже в ссылке в Тобольске, он не отказался от привычки вести активный образ жизни: сделал турник в саду и постоянно нагружал себя физическим трудом на свежем воздухе. О спортивных пристрастиях последнего российского императора — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Физическому воспитанию мальчиков в семье Романовых уделялось много внимания, что, впрочем, характерно для аристократии в целом. Как членов императорской семьи, так и юных дворян, как правило, обучали фехтованию и верховой езде (последняя часто была и в программе воспитания девочек). Также среди занятий могли быть стрельба, гребля и начиная со второй трети XIX века — гимнастика. Однако далеко не все Романовы сохраняли привычку вести активный образ жизни во взрослом возрасте. Для большинства из них физическая нагрузка в мирное время присутствовала разве что в виде периодических конных и пеших прогулок или охоты.

Николай II же — главный претендент на звание самого спортивного российского монарха. Богатырским телосложением своего отца Александра III он не обладал, однако был очень вынослив и силен. В отличие от отца, который спортом не занимался и после вступления на престол большую часть времени проводил сидя, Николай обожал активный досуг, самые разные подвижные игры и занятия. И даже после отречения, находясь уже в Тобольске, старался поддерживать форму.

Как Николай II ездил верхом, катался на велосипеде, байдарке и играл в бадминтон

Николай Александрович был хорошим кавалеристом. Его, как и любого мальчика в то время, рано посадили в седло, и он быстро научился уверенно в нем держаться. Сохранилось очень много фотографий сначала наследника, а потом и императора — на коне. В дневниках он периодически рассказывал, как ходил на манеж или совершал прогулки недалеко от резиденций. Какой-то особенной любви к лошадям и выездке Николай не испытывал, однако осознавал, что занятие это необходимо. Император был невысокого роста, около 170 сантиметров, и, появляясь на людях на коне, выглядел солиднее и представительнее.

Зато очень любил царь велосипедные прогулки. В то время велосипеды уже были популярны при дворе: еще младшие сыновья Александра II (дедушка Николая II) устраивали заезды по Зимнему дворцу. Первый велосипед совсем юный Николай получил в подарок от родителей на день рождения. Потом, будучи взрослым, сам купил себе железного коня в петербургском торговом доме «Победа», который позиционировал себя как «склад велосипедов английских и американских».

Также Николай привил любовь к этому виду досуга детям. Был велосипед даже у цесаревича Алексея, несмотря на то, что из-за гемофилии ему нельзя было заниматься ничем травмоопасным. Велосипед мальчика был трехколесным и служил тренажером для его больной ноги.

Николай II также много ходил пешком и иногда устраивал прогулки длиной в 15-17 километров. Кроме того, сохранились данные, что во дворце был турник, и император регулярно занимался

Любовь к гребле появилась у Николая потому, что главной загородной резиденцией Александра III была Гатчина, где много озер и прудов. В 13 лет будущему императору подарили байдарку. Повзрослев, Николай почти ежегодно выходил на воду с апреля по ноябрь, его дневники содержат много записей об этом. Особенно часто упоминания встречаются с 1904 года (все даты по старому стилю), когда Романовы поселились в Царском Селе. Там император катался по каналам Александровского парка. Летом, когда семья приезжала в Петергоф, император выходил в Финский залив. А когда Романовы бывали в крымской Ливадии, то и в море.

Как было и с велосипедными прогулками, Николай охотно приобщал к катанию на байдарках детей и других родственников. С катания в шлюпке начинал цесаревич Алексей, позже он пересел на байдарку-двойку и выходил на воду вместе с отцом. Любили байдарочные походы и все четыре дочери царя: Анастасия, Мария, Ольга и Татьяна. Каталась на байдарке и младшая сестра Николая II великая княгиня Ольга Александровна.

Николай II умел и кататься на коньках. Но якобы находил это не слишком занимательным, предпочитая игру, напоминающую бенди. Только играли не на льду, а на снегу, и не на коньках, а в сапогах. Подробных описаний не сохранилось

Кроме того, в юности Николай был большим поклонником бадминтона. Игра в леток (или волан) стала модной при дворе еще во времена Екатерины II, которая приходилась Николаю II прапрапрабабушкой и правила за век до него. По некоторым данным, императрица даже специально приглашала из Франции знатока бадминтона, «профессора мячиковых игр», сейчас бы его назвали тренером.

Хотя не удалось найти прямых свидетельств того, что бадминтон был увлечением и всех последующих русских царей, точно известно, что интерес к нему при дворе сохранялся. Так, при Николае I, прадеде Николая II, поощрявшем разного рода «подвижные мальчишеские игры» и принимавшем в них участие, в петергофском парке Александрия даже появилась специальная площадка для игры в леток. Поэтому вовсе не удивительно, что весной 1890 года цесаревич Николай написал в дневнике: «Играли с тетенькой в бэдминтон, все выигравшие получали подарки. Мне досталось шесть таких». Под «тетенькой» будущий император имел в виду, скорее всего, Елизавету Федоровну, жену великого князя Сергея Александровича (брат Александра III и дядя Николая II), поскольку события разворачивались у него дома. В ряде источников упоминается также, что часто в бадминтон играли в интерьерах Зимнего.

Николай II не только вел активный образ жизни, но и интересовался успехами отечественных спортсменов. Он лично провожал делегацию Российской империи на Олимпийские игры 1912 года в Стокгольм

Как Николай II полюбил большой теннис

Но главная спортивная страсть Николая II — большой теннис. В России этот спорт появился и стал постепенно распространяться в аристократических кругах в конце XIX века. Федерация тенниса России считает днем рождения игры в стране 12 июня 1875 года, когда великий князь Сергей Александрович сделал в своем дневнике такую запись: «В теннис на траве играем для тренировки с братьями». В следующие несколько лет в Петербурге стали открываться первые теннисные клубы. Игра тогда называлась lawn-tennis — «теннис на лужайке».

При этом считается, что Николай II познакомился с этим спортом не дома, а во время визитов в Англию. Там теннис развивался активнее всего, и были придуманы правила, которые мы знаем сейчас. В Англии Николай — двоюродный брат внука королевы Виктории (мать Георга V, Александра Датская, была родной сестрой матери Николая II, Марии Федоровны; Георг V взошел на престол в 1910-м — прим. «Ленты.ру») — бывал еще наследником. При этом свидетельств, что цесаревич сам брал ракетку в руки, нет — скорее всего, он просто наблюдал за матчами.

Попробовал же Николай игру в России, уже будучи императором, летом 1896-го. Вскоре после коронации он приехал в Ильинское, подмосковное поместье великого князя Сергея Александровича. 2 июня он записал:

После этого Николай рассказывал о теннисе регулярно.

3 июня 1896-го: «Утро стояло чудное и прохладное. Проехали через Петровское — имение Голицыных. После кофе играл с другими в lawn-tennis до завтрака, а также затем с 4 до 7:30».

4 июня 1896-го: «Все утро до завтрака играли в lawn-tennis. Затем погода начала портиться, и около 4 часов полил дождь. Попробовали было играть в ту же игру, но стало слишком мокро».

5 июня 1896-го: «Опять настала жаркая погода. С 9 часов начали играть в lawn-tennis, я удачнее вчерашнего. После завтрака стрельба из воздушных ружей и пистолетов. В 4 часа опять lawn-tennis и чай в саду».

Уже 6-го числа Николай II объявил теннис «главным спортом здешней жизни»

В Ильинском император пробыл до 21 июня и играл в теннис почти каждый день, а бывало, что и дважды в день. В записях Николая очень мало подробностей о самих матчах, однако известно, что на площадке собиралась целая компания — порой по восемь человек. «Играли в lawn-tennis целое утро. Дядя Сергей снимал нас группой и в одиночку», — написал Николай 20 июня.

С отъездом из Ильинского тяга к игре у императора только усилилась. В Петергофе, куда он прибыл спустя несколько дней, специально оборудовали корт. «Разложив все вещи, пошли осмотреть вновь устроенный lawn-tennis и затем пили чай у Мама в коттедже», — написал Николай 25 июня. А в записи от 29 числа говорится: «После чаю читал и затем играл с Аликс в lawn-tennis. Сильно вспотели и приехали к обеду, как будто из бани».

Известно, что Николай II не оставлял теннис на протяжении следующих двух десятилетий и втянул в игру многих приближенных

Его партнерами были братья, дочери, офицеры императорской яхты «Штандарт», фрейлины императрицы (сама Александра Федоровна из-за боли в ногах на корт больше не выходила). Кроме кортов в Ильинском и Петергофе, специальные площадки для императорской семьи построили в Ливадии, в польском охотничьем угодье Спала, в Финляндии недалеко от Виролахти, а также рядом с резиденцией в Царском Селе.

А самым ярким эпизодом «теннисной карьеры» Николая II являются, пожалуй, несколько встреч в Ливадии в 1913 году с «гр. Сумароковым, молодым студентом, лучшим игроком России», как император написал в дневнике. Хотя в ряде современных статей указано, что речь о Феликсе Юсупове (он же граф Сумароков-Эльстон), который известен участием в убийстве Григория Распутина, но скорее всего, речь не о нем, а о его двоюродном брате Михаиле Сумарокове-Эльстоне. Это российский теннисист, участник Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме, 8-кратный чемпион России по теннису.

«Есть чему поучиться у него», — заметил император, не уточнив, чем закончилась первая встреча на корте. Однако детали поединка сохранились в воспоминаниях начальника Канцелярии министерства Императорского двора генерал­-лейтенанта Александра Мосолова. «Мне рассказывали, что Сумароков, левша, выиграл все сеты. После чая государь попросил реванш. Сумароков ухитрился так попасть царю мячом в ногу, что государь упал и должен был пролежать три дня в постели. Бедный чемпион был в отчаянии, хотя вины его не было, конечно, никакой. Говорят, что Юсуповы сильно его бранили. Выздоровев, государь снова пригласил Сумарокова в Ливадию, но чемпион уже не смог играть с прежней энергией», — замечал Мосолов. Видимо, в конце концов теннисист дал-таки себя обыграть.

В конце ноября 1913-го император получил новую травму — кто-то из партнеров вновь сильно попал ему по ноге. Некоторое время он хромал и до конца года на корт больше не выходил.

Весной Николай II вновь взял ракетку в руки и играл почти каждый день. Продолжать помешали постоянные разъезды, начавшиеся в июне. Последнюю партию в 1914-м император сыграл в Петергофе 16 июля. А спустя три дня написал: «Погулял с детьми. В 18:30 поехали ко всенощной (богослужение — прим. «Ленты.ру»). По возвращении оттуда узнали, что Германия нам объявила войну».

Дальше и вовсе стало не до тенниса — в 1915-м Николай упомянул игру всего дважды, а после, вероятно, больше не играл.

Как Николай II колол дрова и мастерил турник

2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. С марта по август семья пробыла в Царском Селе. Там бывший император пытался вести свой обычный досуг. Правда, теперь к спортивным увлечениям добавился физический труд: Николай много работал в огороде и в саду, пилил дрова. По собственной воле — это помогало отвлечься.

Так, 14 мая Николай написал: «В другой обстановке провели мы 21-ю годовщину коро­нации! Погода была отличная. До обедни погулял с Алексеем. <...> Катался на байдарке, в шлюпке, поработал на огороде, где готовятся новые грядки, и еще на острове. После чая читал и вечером также».

Из Царского Села Романовых со слугами отправили в Тобольск. Там семья жила с августа 1917-го по апрель 1918 года. В дневниках Николай рассказывал о скверных условиях: дом, в котором их поселили, имел «заброшенный вид». Заниматься особенно там было нечем: чтение, игра в кости, короткие прогулки по саду и (что разрешали не всегда) посещение храма. Понятно, что ни байдарок, ни велосипеда в Тобольске не было. И 19 августа бывший император написал:

На следующий день он рассказал, что «нашел себе работу» — срубил сухую сосну. После Николай неоднократно упоминал, что колол дрова и перетаскивал их в саду.