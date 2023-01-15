Москвич вспомнил, как развлекалась дочь известного композитора

«Скрябин, как известно, был не только чудесным композитором, но еще и изобрел цветомузыку. Я, тогда еще совсем юный, спал лицом к окну. Оно было большое, конструктивистское, с частым переплетом, и за ним все блистало, сверкало желтым, фиолетовым. Бабушка говорила, что это скрябинская дочка», — вспомнил Конин.