Звезда нулевых Золотой Янко дал интервью после исчезновения

Артист, который когда-то выступал на одной сцене с Тимати, рассказал о непростом периоде в жизни

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Исполнитель R’n’B Золотой Янко получил широкую известность в 2004 году, когда он стал участвовать в проекте «SD Family». В 2011 году музыкант покинул проект и занялся сольным творчеством. Но последние несколько лет о Золотом ничего не было слышно.

И вот Янко решил «выйти из тени» и дал большое интервью прессе. Как оказалось, перерыв в карьере исполнителя был связан со сложным периодом в жизни: мужчине требовалось некоторое переосмысление своего творчества, своего дальнейшего пути в музыке.

Пока Золотой осмыслял перспективы, многие музыканты, с которыми он играл, стали делать собственные сольные проекты. Кроме того, произошло и несчастье в семье. Но сейчас Золотой Янко снова «вернулся в строй».

Он рассказал, как изменилась R’n’B музыка в России за время его отсутствия. Ведь появились новые молодые исполнители, да и ветераны направления продолжают работать.

Как считает Золотой Янко, сейчас настало лучшее время для R’n’B. Российских артистов можно смело выдвигать на мировой уровень, поскольку за долгие годы они достигли совершенства в своем направлении.

Поделился Золотой и своими творческими планами. Он хочет записать EP-альбом из 6–7 песен, снять клипы. Успеть исполнитель планирует до сентября. Но сначала людям надо напомнить, кто такой Золотой, чтобы они понимали, что и в России есть качественный R’n’B.