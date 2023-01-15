Смерть российского «охотника» за НЛО: что здесь не так

Вадим Чернобров часто появлялся на телевидении, когда речь заходила об аномальных явлениях, неопознанных летающих объектах и других феноменах. Однако спустя некоторое время он пропал с экранов. В 2017 году 51-летнего основателя «Космопоиска» не стало.
Вадим Александрович Чернобров родился в 1965 году в Волгоградской области, в военном гарнизоне ВВС. По всей видимости, место рождения определило дальнейшую судьбу Черноброва. После окончания школы будущий «охотник за НЛО» поступил на аэрокосмический факультет Московского авиационного института. В этом вузе еще в 1980 году появилась студенческая группа, занимавшаяся изучением паранормальных явлений. В МАИ преподавал и Феликс Зигель, которого считают основателем отечественной уфологии, исследовательской дисциплины, изучающей неопознанные летающие объекты (от UFO - Unidentified Flying Object) и иные аномалии.
Со знакомства с Зигелем началось увлечение Вадима неопознанными летающими объектами и другими аномальными явлениями. Уже с 1980-х годов Чернобров, как пишет в своей «Энциклопедии НЛО» М. Б. Герштейн, принимал участие в уфологических исследованиях. В связи с тем, что именно в этот период интерес населения к различным необъяснимым феноменам увеличился в разы, студенческий кружок довольно быстро превратился в научно-исследовательское объединение «Космопоиск», которое имело региональные отделения во многих городах страны и даже за рубежом. Главными целями деятельности членов «Космопоиска» стали сбор и систематизация данных, касавшихся необычных явлений.
Участники сообщества под руководством Вадим Черноброва совершили множество экспедиций в аномальные зоны России и зарубежья. Так, Чернобров вместе с коллегами побывал на месте падения Тунгусского метеорита, ездил в Забакайкалье для изучения Витимского феномена, искал Ноев ковчег на Арарате, исследовал круги на полях Краснодарского края. Во многих случаях членов «Космопоиска» подстерегали опасности. К примеру, в 2002 году уфологии исследовали озеро Бросно в Тверской области, где, по легендам, обитает чудовище. Там Чернобров с товарищами обнаружил студенистую массу размером с вагон, которая чуть их не поглотила после взрыва петарды. Этот случай позволил предположить, что на дне Бросно накапливаются запасы сероводородных гидрантов.
Приходилось энтузиастам из «Космопоиска» иметь дело и с радиацией. В частности Вадим Чернобров организовал экспедицию в район Медведицкой гряды. Благодаря стараниям Черноброва была нанесена на карту разветвленная сеть тоннелей, диаметр которых по мере приближения к гряде увеличивался. По одной из версий, Медведицкая гряда – это узел, где сходятся тоннели из других регионов России, в том числе и с Кавказа. Предположительно, тоннель под Геленджиком с оплавленными стенами, где был отмечен интенсивный радиационный фон, тоже ведет к упомянутой гряде. Чернобров нашел и пеленку Кыштымского карлика Алешеньки, мутации которого могли быть связаны с воздействием радиации. Кыштым расположен неподалеку от Озерска, где находился комбинат «Маяк», на котором в 1957 году произошла авария.
Возвращаясь из экспедиций в аномальные зоны, Вадим Чернобров принимался за написание книг по их результатам. В общей сложности он является автором не менее 30 изданий. Несмотря на то, что многие ученые критиковали труды Черноброва и выдвинутые им гипотезы (в частности руководитель «Космопоиска» не сомневался в том, что круги на полях – дело рук представителей внеземных цивилизаций), большинство специалистов высоко оценили проделанную Вадимом Александровичем и его коллегами работу. Описания необычных явлений и территорий, на которых они происходили, дали пищу для изысканий в различных областях науки.
Впрочем, как считают некоторые, именно экспедиции Вадима Черноброва и стали причиной его преждевременной смерти. Основатель «Космопоиска» скончался в 2017 году в возрасте 51 года. Всего пару месяцев Чернобров не дожил до своего 52-го дня рождения. По сообщениям средств массовой информации, Вадим Александрович умер после тяжелой болезни. Как утверждают Франсуа и Паола Гарио, авторы книги «Файл НЛО КГБ» («LE DOSSIER OVNI DU KGB», Francois Garijo, Paola Garijo), причиной смерти исследователя аномальных явлений стало онкологическое заболевание крови. Гарио предполагают, что недуг развился после посещения Чернобровом мест посадок НЛО. Однако другие считают, что онкология была вызвана воздействием радиации, повышенный уровень которой наблюдался в районах, исследовавшихся Чернобровом.