Смерть российского «охотника» за НЛО: что здесь не так

Вадим Чернобров часто появлялся на телевидении, когда речь заходила об аномальных явлениях, неопознанных летающих объектах и других феноменах. Однако спустя некоторое время он пропал с экранов. В 2017 году 51-летнего основателя «Космопоиска» не стало.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вадим Александрович Чернобров родился в 1965 году в Волгоградской области, в военном гарнизоне ВВС. По всей видимости, место рождения определило дальнейшую судьбу Черноброва. После окончания школы будущий «охотник за НЛО» поступил на аэрокосмический факультет Московского авиационного института. В этом вузе еще в 1980 году появилась студенческая группа, занимавшаяся изучением паранормальных явлений. В МАИ преподавал и Феликс Зигель, которого считают основателем отечественной уфологии, исследовательской дисциплины, изучающей неопознанные летающие объекты (от UFO - Unidentified Flying Object) и иные аномалии.

Видео дня

Со знакомства с Зигелем началось увлечение Вадима неопознанными летающими объектами и другими аномальными явлениями. Уже с 1980-х годов Чернобров, как пишет в своей «Энциклопедии НЛО» М. Б. Герштейн, принимал участие в уфологических исследованиях. В связи с тем, что именно в этот период интерес населения к различным необъяснимым феноменам увеличился в разы, студенческий кружок довольно быстро превратился в научно-исследовательское объединение «Космопоиск», которое имело региональные отделения во многих городах страны и даже за рубежом. Главными целями деятельности членов «Космопоиска» стали сбор и систематизация данных, касавшихся необычных явлений.

Участники сообщества под руководством Вадим Черноброва совершили множество экспедиций в аномальные зоны России и зарубежья. Так, Чернобров вместе с коллегами побывал на месте падения Тунгусского метеорита, ездил в Забакайкалье для изучения Витимского феномена, искал Ноев ковчег на Арарате, исследовал круги на полях Краснодарского края. Во многих случаях членов «Космопоиска» подстерегали опасности. К примеру, в 2002 году уфологии исследовали озеро Бросно в Тверской области, где, по легендам, обитает чудовище. Там Чернобров с товарищами обнаружил студенистую массу размером с вагон, которая чуть их не поглотила после взрыва петарды. Этот случай позволил предположить, что на дне Бросно накапливаются запасы сероводородных гидрантов.

Приходилось энтузиастам из «Космопоиска» иметь дело и с радиацией. В частности Вадим Чернобров организовал экспедицию в район Медведицкой гряды. Благодаря стараниям Черноброва была нанесена на карту разветвленная сеть тоннелей, диаметр которых по мере приближения к гряде увеличивался. По одной из версий, Медведицкая гряда – это узел, где сходятся тоннели из других регионов России, в том числе и с Кавказа. Предположительно, тоннель под Геленджиком с оплавленными стенами, где был отмечен интенсивный радиационный фон, тоже ведет к упомянутой гряде. Чернобров нашел и пеленку Кыштымского карлика Алешеньки, мутации которого могли быть связаны с воздействием радиации. Кыштым расположен неподалеку от Озерска, где находился комбинат «Маяк», на котором в 1957 году произошла авария.

Возвращаясь из экспедиций в аномальные зоны, Вадим Чернобров принимался за написание книг по их результатам. В общей сложности он является автором не менее 30 изданий. Несмотря на то, что многие ученые критиковали труды Черноброва и выдвинутые им гипотезы (в частности руководитель «Космопоиска» не сомневался в том, что круги на полях – дело рук представителей внеземных цивилизаций), большинство специалистов высоко оценили проделанную Вадимом Александровичем и его коллегами работу. Описания необычных явлений и территорий, на которых они происходили, дали пищу для изысканий в различных областях науки.