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43 минуты назад

Принц Гарри может помириться с семьей до коронации Карла

Super.ru

Кажется, примирению все-таки быть. Во всяком случае на это очень надеются в Букингемском дворце. Оставить ссоры и скандалы позади хотят все члены королевский семьи. Да и сам Гарри неоднократно утверждал, что его единственная цель — помириться с родственниками (хотя после всех откровений поверить в это становится уже совсем сложно).

Принц Гарри может помириться с семьей до коронации Карла
Фото: Super.ruSuper.ru

Но вот королевские источники считают, что примирение между принцем, его старшим братом и отцом не является чем-то невероятным. Ведь если вражда затянется надолго, коронация Карла может «превратиться в цирк», а такой сценарий невыгоден в первую очередь самому британскому монарху. «Это поправимо, — уверяет инсайдер, давший комментарий газете The Times. — Обе стороны должны признать свои ошибки и понять, что не все сделали правильно. Это потребует гибкости со всех сторон, но это возможно».

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Сейчас понять друг друга близким людям мешает не только поток грязи, который принц вылил на родственников в своих мемуарах, но и разделяющее их расстояние. «Гарри должен быть здесь, в комнате с королем и принцем Уэльским, парой других членов семьи, некоторыми из "своих людей", которым он доверяет, которые всегда прикрывают его спину, чтобы он не думал, что попал в засаду», — говорит инсайдер об условиях перемирия.

По словам источника, такой вариант устраивает Карла, но вот с Уильямом могут быть сложности. Говорят, принца очень задело то, как младший брат изобразил его в своих мемуарах «Запасной». Кроме прочего, Гарри поделился глубоко личными воспоминаниями об их ссорах и даже драке, рассекретил текстовые сообщения между Меган Маркл и Кейт Миддлтон во время их печально известного спора о платье подружки невесты и обвинил будущих короля и королеву в том, что это они заставили его надеть нацистскую форму на костюмированную вечеринку в 2005 году. Тем не менее в приоритете для Уильяма — его страна, поэтому если он посчитает, что так будет лучше для будущего монархии, то все же оставит обиды и помирится с Гарри. Что ж, узнаем, чем все кончилось, только 6 мая — в день коронации Карла, а пока продолжим следить за этой мыльной оперой.

Люди,принц Гарри,Чарльз Виндзор,Кейт Миддлтон,
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