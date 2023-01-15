Принц Гарри может помириться с семьей до коронации Карла

Кажется, примирению все-таки быть. Во всяком случае на это очень надеются в Букингемском дворце. Оставить ссоры и скандалы позади хотят все члены королевский семьи. Да и сам Гарри неоднократно утверждал, что его единственная цель — помириться с родственниками (хотя после всех откровений поверить в это становится уже совсем сложно).

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Но вот королевские источники считают, что примирение между принцем, его старшим братом и отцом не является чем-то невероятным. Ведь если вражда затянется надолго, коронация Карла может «превратиться в цирк», а такой сценарий невыгоден в первую очередь самому британскому монарху. «Это поправимо, — уверяет инсайдер, давший комментарий газете The Times. — Обе стороны должны признать свои ошибки и понять, что не все сделали правильно. Это потребует гибкости со всех сторон, но это возможно».

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Сейчас понять друг друга близким людям мешает не только поток грязи, который принц вылил на родственников в своих мемуарах, но и разделяющее их расстояние. «Гарри должен быть здесь, в комнате с королем и принцем Уэльским, парой других членов семьи, некоторыми из "своих людей", которым он доверяет, которые всегда прикрывают его спину, чтобы он не думал, что попал в засаду», — говорит инсайдер об условиях перемирия.