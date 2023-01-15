Расторгуев раскрыл смысл названия группы "Любэ"

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, откуда появилось название группы. Придумать его помог продюсер Игорь Матвиенко.
Расторгуев говорит, что ему пришло в голову название группы во время поездки в метро. После этого он предложил Матвиенко назвать коллектив именно так. Также известно, что «Любэ» – любимая группа президента России Владимира Путина.
«Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства – любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», – объясняет Расторгуев.
Группу «Любэ» создали 14 января 1989 года. Коллектив выступает и сегодня, сообщает «Народные новости». Бессменным лидером группы остается Николай Расторгуев. Коллектив играет музыку в жанре рока с добавлением элементов народной и военной песни. Ранее «ФедералПресс» писал о том, чем известен гитарист Джефф Бек. Музыкант много лет занимал лидирующие позиции в списке лучших гитаристов всех времен журнала Rolling Stone.