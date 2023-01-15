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39 минут назад

Расторгуев раскрыл смысл названия любимой группы Путина

РИА "ФедералПресс"

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, откуда появилось название группы. Придумать его помог продюсер Игорь Матвиенко.

Расторгуев раскрыл смысл названия группы "Любэ"
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Расторгуев говорит, что ему пришло в голову название группы во время поездки в метро. После этого он предложил Матвиенко назвать коллектив именно так. Также известно, что «Любэ» – любимая группа президента России Владимира Путина.

«Мы ехали с Игорем в метро на студию и стали думать, как назовем. Мне пришло в голову одно из жаргонных словечек моего детства – любэ. Оно означает «любой». Так и появилось название группы», – объясняет Расторгуев.

Группу «Любэ» создали 14 января 1989 года. Коллектив выступает и сегодня, сообщает «Народные новости». Бессменным лидером группы остается Николай Расторгуев. Коллектив играет музыку в жанре рока с добавлением элементов народной и военной песни. Ранее «ФедералПресс» писал о том, чем известен гитарист Джефф Бек. Музыкант много лет занимал лидирующие позиции в списке лучших гитаристов всех времен журнала Rolling Stone.

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